アントネッリ、マシンの大幅変更で自信復活。それでも「レッドブルは速いし、マクラーレンもいる」
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1ベルギーGP初日を首位で終えたものの、レッドブルとマクラーレンへの警戒を解いていない。
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1ベルギーGPのFP1では5番手となったものの、FP2ではトップとなった。しかしレッドブルやマクラーレンを警戒しているようだ。
アントネッリにとって、ベルギーGP金曜日は、わずか数時間で2つの異なるグランプリを体験したようなものだった。FP1では0.5秒以上遅れての5番手だったが、FP2で巻き返しトップタイム。今回も優勝候補に名を連ねていることを証明した。
アントネッリはチームが2回のセッションの間に行なった変更は、外から見ているよりもはるかに重要だったと認めた。
「マシンは大きく変わった。FP1では予想以上に本当に苦しんでいたからね」とアントネッリは語った。
「いい変更だったと思う。でも、まだやるべきことはたくさんある。レッドブルは速いし、マクラーレンもすぐ後ろにいる。あとはすべてをうまくまとめ上げるだけだ」
アントネッリはチームが施した変更について詳しく語ることは避けたものの、FP1で何に苦しんでいたのかは明かした。
「詳しくは話せないけど、全体的にタイヤのスライドが大きくて、マシンへの自信を持てなかったんだ」
その問題はFP2でほぼ完全に解消された。アントネッリは再び、ここ数戦で優勝候補と目されるだけの速さを見せつけ、FP2のトップタイムを記録。さらに、決勝に向けて重要となるロングランでも非常に満足している様子だった。
「決勝シミュレーションのペースもすごく良かった。ただ、2つのセッションでマシンはかなり変わったから、明日と日曜日に向けて今夜もまだ多くの作業が残っている」
アントネッリはまた、その日発生したある出来事についても質問を受けた。彼は高速コーナーの出口でゆっくりと走行しているカルロス・サインツJr.のマシンに遭遇し、ラップを中断せざるを得なかったのだ。
無線ではサインツJr.を”バカ（idiot）”と批判したアントネッリは、この件について説明した。
「高速コーナーの立ち上がりで前のマシンが急に減速したんだ。7速で立ち上がる場所だから、僕はアタックを中止しなければならなかった。本当に危険だった」
「もちろん腹は立ったよ。ああいう瞬間に無線で言うことは必ずしも適切じゃないかもしれないけど、かなり危険な状況だった」
そして土曜日に行なわれたFP3では、アントネッリが勢いを維持してトップタイムをマーク。アントネッリが警戒するノリスが2番手に続いたが、彼はグリッド降格ペナルティを抱えている。また3番手のフェルスタッペンも0.148秒差だが、アントネッリは2セット目のタイヤで予選シミュレーションを実施した際にアタックをまとめきれなかったにも関わらずトップとなっており、余力を残しているのは間違いないだろう。
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