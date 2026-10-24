F1 アメリカGP

アントネッリ、アメリカGP初日は珍しい問題に直面「まるでジェットコースターみたいだったよ！」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1アメリカGPのFP2で珍しいトラブルに見舞われたものの、2番手につけた。

Pol Hermoso

公開日時: 2026/10/24 2:58

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

今のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が速さを発揮する上で、完璧な1日は必要ないようだ。彼はアメリカGPのFP2で2番手を獲得。シャルル・ルクレール（フェラーリ）が記録したトップタイムからわずか0.042秒差だった。

FP1では5番手とやや目立たない結果に終わっていただけに、メルセデスにとっては期待の持てる結果となった。ただしアントネッリによると、FP2は決して順調なスタートではなかったという。

しかも、速さが足りなかったわけではない。アントネッリは、奇妙で厄介な問題に対処しなければならなかったのだ。シートが正しく固定されておらず、走行中に動いてしまっていた。特にサーキット・オブ・ジ・アメリカズの高速コーナーで、その問題が顕著に現れた。

「少し難しいスタートになった。シートがきちんと固定されていなかったんだ。最初の1周では、シートが高速コーナーで動いてしまい、まるでジェットコースターに乗っているような感覚だった」と、アントネッリはマシンを降りた後に説明した。

このトラブルによって序盤に多少の時間を失ったものの、アントネッリは見事に立て直した。

「少し時間を失ったけれど、うまく挽回できた。マシンの感触は良く、FP1よりも快適に走れた。まだ取り組むべきことはたくさんあるけれど、良い前進になった。明日に向けて、さらに改善できるよう取り組んでいく」

その感触をタイムも裏付けている。一方で、タイトル争いのライバルであるチームメイトのジョージ・ラッセルとは0.702秒差がついたが、ラッセルのベストタイムはミディアムタイヤを履いて記録されたものであり、アントネッリはソフトタイヤのタイムだったことは忘れてはならないだろう。

ただ、最近投入したアップデートが少しずつ成果を示し始めていることはメルセデスにとってもうひとつの明るい材料となる。

シンガポールGPでは、チームはアップデートの性能を最大限に引き出す方法を模索していた。しかしアントネッリによると、レースのない期間に取り組んだ作業によって理解が進んだという。

「2台とも同じアップデートパッケージを搭載していることは、間違いなく助けになっている。様々なことを試して、より深く理解できるからね」

「シンガポールGP以降、レースのない1週間を使ってデータを分析し、このパッケージに何が必要なのかをより深く理解できた。ただ、マシンを適切な作動領域に収める方法については、まだ探っているところだ」

つまりメルセデスは、今のパッケージの理解を深め始めているものの、理想的なセットアップを見つけるには至っていないということだ。金曜日の最速タイムからわずか0.042秒差だったことを考えれば、ライバルたちにとっても気になる状況だろう。

「少しずつ前進できている。さらに改善するために何ができるか、これから見ていきたい」とアントネッリは締めくくった。

セッション序盤にまるでジェットコースターに乗っているような状態だったにもかかわらず、アントネッリが最速タイムに肉薄したことを考えれば、すべてが整ったときにどれほどの速さを見せるのか、注目する必要がありそうだ。

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