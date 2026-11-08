F1 サンパウロGP

アントネッリ、優勝争いに自信あり！ 雨のデータも蓄積し「このサーキットについて、かなり理解が深まった」

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、2番グリッドからスタートするF1サンパウロGPでは、優勝争いする自信を持っているようだ。

Pol Hermoso

公開日時: 2026/11/08 12:08

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

前戦メキシコシティGPで今季のチャンピオンに輝いたアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は、2番グリッドからスタートする決勝で優勝を狙う。

アントネッリはチャンピオンとして迎えた最初の予選でヒヤリとする場面を経験しながらも、フロントロウを手にした。インテルラゴスの雨を初めて経験したアントネッリは、走りながらグリップを探り、挙動を乱してスピン寸前となる場面もあった。

それでも、最終的に予選3番手を獲得。同2番手となったチームメイトのジョージ・ラッセルがエンジン交換により5グリッド降格ペナルティが科されたため、アントネッリはポールシッターであるランド・ノリス（マクラーレン）の隣、2番グリッドからスタートすることになる。そして彼は、この位置からなら優勝を争えると考えている。

「そうだね、僕たちには十分なペースがあると思う。良いスタートを切れるといいね。ウエットになるのかドライになるのか、様子を見よう。ドライでは、1周の速さでもロングランでも、とてもいい感触だった。特に昨日のフリー走行2回目は良かった」

しかしまずは、難しい予選を乗り切ることができるかどうかが最優先事項だった。予選開始直後は強烈な雨に見舞われ、セッションは赤旗中断。セッション再開後はフルウエットタイヤでの走行となり、インターミディエイトタイヤを履いたQ3まで、ほとんど参考になるデータを得られなかった。

「Q2ではインターミディエイトでコースに出た周回を走っただけだったから、Q3に向かう時点では何が起きるのか、あまり分かっていなかった。周回中にいろいろなラインを試しながら、どこに一番グリップがあるのかを探らなければならず、難しかった」

雨が再び強まるなか、試すことの一つひとつにリスクが伴った。そして、そのうちのいくつかは大きな代償につながりかねなかった。

「残念だったのは、あの周回のターン5で大きなヒヤリとする場面があり、スピンしかけたことだ。ターン9の立ち上がりでも大きくタイムを失った。いくつか違うラインを試していたけれど、うまくいかなかった」と、アントネッリはヒヤリとした瞬間を振り返った。

アントネッリとノリスのタイム差は0.6秒ほど。ただ、アントネッリはタイム差だけに目を向けておらず、刻々と変化するコンディションのなかで、どこを走ればいいのかを理解することも、雨のレースに向けた重要な投資だったという。

「今回が初めてだったから、グリップを理解しようとしていた。グリップはまったく高くなかった。それに、場所によって路面が異なるので、正しいラインを見極めるのは簡単ではなかった。でも、今はウエットでのこのサーキットについて、かなり理解が深まったと感じている」

一方で、アントネッリは決勝のコンディションを決めつけることは避けた。予選では、雨があらゆる判断を左右しただけに、どんな状況にも対応できる準備を整えることを優先している。

「まずは天気がどうなるか見てみよう。雨が降るなら、どんな状況にも対応できるよう準備したい。明日に向けて得られた知識はかなり増えたけれど、天候は非常に予測しにくい」

ドライコンディションでの自信は金曜日の時点ですでに得ていた。一方、ウエットでのデータは、土曜日に修正を重ね、何度かヒヤリとする場面を経験しながら積み上げた。今度はその両方を組み合わせる番だ。

「明日雨が降れば、マシンについてもコンディションについても、間違いなくもっと多くのことを理解した状態で臨めるはずだ」

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