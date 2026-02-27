AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

2026年のF1開幕戦オーストラリアGPは、3月6日（金）から8日（日）にかけて、アルバートパーク・サーキットを舞台に開催される。この開幕戦に向けてAppleは、iPhoneやMacなどにプリインストールされている地図アプリ”Appleマップ”の機能を強化。サーキットの縁石やグランドスタンドなどが精密に再現されている。

Appleは今季から、アメリカにおけるF1の独占放送・配信権を取得。AppleTVでF1の全セッションがライブ配信されることになる。これを受けてAppleマップのアップデートが行なわれた。

このアップデートは、実際に使ってみると一目瞭然だ。Appleマップを立ち上げて”アルバートパーク・サーキット”と検索してみてほしい。そしてサーキットが表示されたら、ぜひズームしてみてほしい。コースが精緻に描かれ、縁石まで表現されている。ピットレーンにはF1マシンが走っているし、各コーナーの番号も振られている。さらにグランドスタンドやピットビルディング、スターティンググリッドやフィニッシュラインも確認できる。

さらに現地観戦に役立つように、各グランドスタンドや入場ゲート、トイレ、給水所、救護所、グッズスタンドなども表示されるようになっていて、各所への経路検索も可能になるようだ。

現時点では、この新機能はオーストラリアGPのみが対象となっている。ただオーストラリアGP以外のいくつかのグランプリでも、同じような機能が提供されることになるようだ。

なおアメリカではAppleとNetflixが提携。Apple TVで『Drive to Survive（邦題：栄光のグランプリ）』の最新シーズンを視聴できるようになるという。