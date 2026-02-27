本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

福住仁嶺加入のROOKIEは一躍今季の優勝候補に？　SF合同テストでトップタイム……ライバルも警戒「彼の“走る才能”は凄まじい」

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
福住仁嶺加入のROOKIEは一躍今季の優勝候補に？　SF合同テストでトップタイム……ライバルも警戒「彼の“走る才能”は凄まじい」

AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

F1
オーストラリアGP
AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」

MotoGP
タイGP
アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」

サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」

F1
サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」

10度目王座目指すマルケス、怪我の影響引きずる「去年の負傷は笑い事じゃなかった」負担少ないエアロ選択へ

MotoGP
タイGP
10度目王座目指すマルケス、怪我の影響引きずる「去年の負傷は笑い事じゃなかった」負担少ないエアロ選択へ

F1ドメニカリCEOがAppleに寄せる期待「アメリカ市場は、間違いなく成長の可能性がある」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
F1ドメニカリCEOがAppleに寄せる期待「アメリカ市場は、間違いなく成長の可能性がある」

FODのF1中継に”お馴染み”のサッシャ＆中野信治を起用。その意図をフジテレビに訊く

F1
FODのF1中継に”お馴染み”のサッシャ＆中野信治を起用。その意図をフジテレビに訊く

SFテスト2日目、下位に沈んだKONDO RACING。3台が同じ課題に直面？「これが現状。みんなでどう解決するかにかかっている」と笹原

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
SFテスト2日目、下位に沈んだKONDO RACING。3台が同じ課題に直面？「これが現状。みんなでどう解決するかにかかっている」と笹原
F1 オーストラリアGP

AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

Appleは、2026年のF1開幕戦オーストラリアGPに向け、Appleマップの機能を強化。3Dモードでは縁石なども再現され、さらに現地観戦に役立つように、入場ゲートやスタンドの位置、そしてサーキット内のルートも確認できるようになった。

Lydia Mee
公開日時:
Bird's eye view of the Albert Park

Bird's eye view of the Albert Park

写真：: Glenn Dunbar / Motorsport Images

　2026年のF1開幕戦オーストラリアGPは、3月6日（金）から8日（日）にかけて、アルバートパーク・サーキットを舞台に開催される。この開幕戦に向けてAppleは、iPhoneやMacなどにプリインストールされている地図アプリ”Appleマップ”の機能を強化。サーキットの縁石やグランドスタンドなどが精密に再現されている。

　Appleは今季から、アメリカにおけるF1の独占放送・配信権を取得。AppleTVでF1の全セッションがライブ配信されることになる。これを受けてAppleマップのアップデートが行なわれた。

　このアップデートは、実際に使ってみると一目瞭然だ。Appleマップを立ち上げて”アルバートパーク・サーキット”と検索してみてほしい。そしてサーキットが表示されたら、ぜひズームしてみてほしい。コースが精緻に描かれ、縁石まで表現されている。ピットレーンにはF1マシンが走っているし、各コーナーの番号も振られている。さらにグランドスタンドやピットビルディング、スターティンググリッドやフィニッシュラインも確認できる。

　さらに現地観戦に役立つように、各グランドスタンドや入場ゲート、トイレ、給水所、救護所、グッズスタンドなども表示されるようになっていて、各所への経路検索も可能になるようだ。

　現時点では、この新機能はオーストラリアGPのみが対象となっている。ただオーストラリアGP以外のいくつかのグランプリでも、同じような機能が提供されることになるようだ。

　なおアメリカではAppleとNetflixが提携。Apple TVで『Drive to Survive（邦題：栄光のグランプリ）』の最新シーズンを視聴できるようになるという。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」
More from
Lydia Mee

キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
キャデラックのチーム内対決はボッタス有利？　クルサード「1年休んでたペレスには不安あり」

フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
フェルスタッペン、ラリーは”見るだけ”で満足？「父が挑戦しているけど、僕はやりたくない」

映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

最新ニュース

福住仁嶺加入のROOKIEは一躍今季の優勝候補に？　SF合同テストでトップタイム……ライバルも警戒「彼の“走る才能”は凄まじい」

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
福住仁嶺加入のROOKIEは一躍今季の優勝候補に？　SF合同テストでトップタイム……ライバルも警戒「彼の“走る才能”は凄まじい」

AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

F1
オーストラリアGP
AppleマップでF1オーストラリアGPが楽しめる！　アルバートパークのサーキットを、アプリ上で精密再現

アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」

MotoGP
タイGP
アレックス・マルケス、目指すは今年も上位争い「2025年の学びから、より準備ができている」

サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」

F1
サッシャ＆中野信治が語る、FODのF1実況・解説への意気込み「これまで10年間やってきたことを無駄にしないように……皆さんがここまで連れてきてくれた」