F1 オーストラリアGP

「超ヤバいレースだった！」新人リンドブラッド、デビュー戦で8位入賞。F1王者たちとの一歩も引かないバトルで手応え掴む

レーシングブルズのルーキー、アービッド・リンドブラッドはF1デビュー戦でポイントを獲得できたことについて、「言葉にならない」と語った。

Ed Hardy Ronald Vording
公開日時:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

写真：: Peter Fox

　2026年シーズンのF1でただひとりのルーキードライバー、アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）。デビュー戦となった開幕戦オーストラリアGPでは8位でフィニッシュし、早速ポイントを持ち帰った。

　F3、F2をそれぞれ1年で駆け上がり、F1までたどり着いた18歳のリンドブラッド。予選ではチームメイトのリアム・ローソンと互角のパフォーマンスを見せ、Q3進出。ローソンのひとつ後ろ、9番グリッドを確保した。

　そして決勝ではまずスタートで見せ場を作った。僚友ローソンがストール気味になりポジションを落とすのを尻目に好加速を見せ、1コーナーを抜ける瞬間は3番手だった。

　レーシングブルズVCARB 03はレースペースが優れていたわけではなかったため、リンドブラッドは徐々に順位を落としていくことになるが、その過程でルイス・ハミルトン（フェラーリ）やランド・ノリス（マクラーレン）、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）といったワールドチャンピオン経験者とホイール・トゥ・ホイールのバトルを展開した。

　リンドブラッドはSky Sportsに対し「正直、言葉にならない。本当にヤバいレースだったね」と語った。

「レースウィークに入る前は、ポイント獲得は期待していなかった。昨日（予選）が終わってからは期待が出てきたけど、とにかく嬉しい。戦えるパッケージを与えてくれたRBPT（レッドブル・パワートレインズ）やフォードのみんなにすごく感謝している」

「でも正直に言うと、“デビュー戦でポイント獲得”というだけではこのレースを表しきれない。1周目で一時3位だったのは、自分が想像していた以上のことだった。自分がここにいる理由を少しはみんなに見せられたと思う」

　またリンドブラッドは、フェルスタッペンからのオーバーテイクを防ぐべく、強気なディフェンスを見せる場面もあった。彼にとって、デビュー戦でポイントを獲得したこと自体も当然素晴らしい成果だが、積極的なバトルで得た評価こそが、今回の最大の収穫かもしれない。

　彼は記者団への取材でこう語った。

「すごくクールだったよ」

「ルイス、マックス、ランドみたいなドライバーたちと同じコースで走ってバトルするのは本当に特別なことだ。すごく楽しんでいた」

「F1に来るために人生をかけて努力してきたし、この週末は自分にとってとても特別な瞬間だった」

「このスポーツで長く戦ってきた先輩ドライバーたちには敬意を持っている。でもだからといって、簡単にポジションを譲るつもりはない。僕は戦うためにここにいるんだ」

「マシンに乗っているときの僕は冷酷な競争相手になる。少しでもスペースが空いていたら、そこを狙っていく。そしてそれを1周目で見せられたと思う」

