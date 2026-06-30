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リンドブラッド、初のF1母国戦イギリスGPに向けて“手描きスタイル”の特別ヘルメットで挑む

レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドは、初のF1母国戦となるイギリスGPに向けて、手書きイラスト入りの特別ヘルメットを公開した。

Lydia Mee
公開日時:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

　2026年のF1ルーキーであるアービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）は、初の母国戦であるF1イギリスGPに向けて特別ヘルメットを用意している。

　現在18歳と非常に若いF1ドライバーであるリンドブラッド。彼が公開したイギリスGP向けの特別ヘルメットは、白を基調としたデザインの上に手描きのスケッチが施されたもので、そのイラストは意図的に子どもが描いたようなタッチに仕上げられている。

　通常のスポンサー・ロゴはヘルメット上部に配置されている一方で、イラストは前面、側面、そして後部まで全体を包み込むように描かれているのが特徴だ。

 

　バイザー下の前面には手描き風のイギリス国旗が描かれ、その下には「Dream Big（大きな夢を）」というメッセージが添えられている。

　リンドブラッドは自身のInstagramで公開した動画の中で、このデザインに込めた思いを説明した。

「本当に5歳か6歳の頃から、ずっと目指していたものだったんだ」

「このヘルメットは、まさに僕の歩んできた道のりを表している。5歳の頃の僕は、自分がF1ドライバーになれると信じていた。それが僕の夢だった」

「だからこそ、イラストは子どもが描いたような雰囲気にしたかったんだ。『Dream Big』という言葉や、父と一緒に自分のやり方で進んできたこと――そういったものが、5歳だった頃の自分の視点から見た人生の歩みを表現しているんだ」

　またヘルメットのデザインを手掛けたイギリス系インド人アーティストのナヴィンダー・ナングラは次のように語った。

「このデザインは本当に大胆で、すごくクールだと思う。ヘルメットは私にとってキャンバスだった」

「彼はシルバーストンでレースをするF1ドライバーであり、イギリス系インド人のルーツを持っている。そして、そのアートワークを手掛けた私も同じくイギリス系インド人だ。私にとっては信じられないようなことだよ」

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