18歳F1ドライバーのリンドブラッド、自動車免許取得中も「速く走っちゃいけないって奇妙だった」
F1ドライバーのアービッド・リンドブラッドは現在自動車運転免許を取得中だが、「制限速度」という概念を奇妙に感じているという。
レーシングブルズのルーキーF1ドライバーであるアービッド・リンドブラッド。自動車運転免許を取得中の彼は、「制限速度」という概念を奇妙に感じているという。
現在18歳のリンドブラッド、は初めての教習を通しての体験をベルギーGPで明かしており、“死角”の確認を怠らなければ試験を受ける準備はできていると考えているようだった。
「もうこれ以上レッスンはいらないと思う。今すぐ試験を受けられるよ」と、彼はbeIN Sportsに語った。
そして教習の担当官は、リンドブラッドがF1ドライバーであることも把握しており、車両の基本的な操作について指摘されるようなことはほとんど無かったという。
「『死角確認を続けて。あとは問題ない』と担当のひとには言われたよ」
一方で、一般道での運転にはF1とはまったく違う難しさも感じたようだ。
「スピード制限という考え方が奇妙だった。アクセルを一定以上踏んではいけない、これ以上速く走れないという感覚は少し不思議だった」
「時速30kmで走るのは、正直かなり遅く感じた。でも、安全第一だからね」
まだ運転免許を取得していないリンドブラッドだが、F1ルーキーシーズンは好調なスタートを切っている。開幕9戦終了時点でドライバーズランキングでは11位、20ポイントを獲得。今シーズンのベストリザルトは、モナコとイギリスGPの7位となっている。
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