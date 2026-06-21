ハミルトンのフェラーリ加入後初勝利、実は史上4番目に遅い31戦目での達成。彼より時間のかかった3人のドライバーとは？

F1第7戦バルセロナ・カタルニアGPで、フェラーリ加入後初の優勝を飾ったルイス・ハミルトン。7度のワールドチャンピオンも昨年フェラーリに加入して以降苦戦が続いていたが、レギュレーションが変わった今季は好調で、加入から31戦目にしてついに勝利を掴んだ。

フェラーリはF1世界選手権がスタートした1950年から参戦しており、跳ね馬を駆ってグランプリを制したドライバーは40人以上にのぼるが、初勝利までにハミルトンよりも多くのレース数を要したドライバーはわずか3人しかいない。

ハミルトンよりも1戦多い32戦目で勝利を挙げたのが、カルロス・サインツJr.だ。

サインツJr.は2021年にフェラーリに加入すると、同年は未勝利に終わったが、翌2022年の第10戦イギリスGPでポール・トゥ・ウインを飾り、これが自身にとってもF1初勝利となった。彼は2024年までの4シーズンで4勝を飾り、ハミルトンの加入に伴いフェラーリを離れて現在はウイリアムズに所属している。

エディ・アーバインはさらに長い期間を要した。アーバインは1996年、当時2年連続でワールドチャンピオンを獲得していたミハエル・シューマッハーと共にフェラーリに加入。初戦から表彰台を獲得したが、その年の表彰台はその1回のみ。翌年以降はフェラーリの戦闘力が向上し、シューマッハーはチャンピオン争いに絡むようになるが、アーバインはなかなか勝利にありつけない日々が続いた。

しかしフェラーリ所属4年目となった1999年シーズンの開幕戦オーストラリアGPで、アーバインはシューマッハーやマクラーレン勢など有力ドライバーが次々優勝戦線から離れる中トップチェッカー。加入50戦目での勝利であり、こちらも自身初勝利であった。そして同年はシューマッハーの負傷欠場もありアーバインがフェラーリのエースとなり、シーズン4勝を挙げて最終戦までタイトルを争ったがランキング2位に終わった。

そして、フェラーリで最も“遅咲き”の勝利を手にしたのがジャン・アレジだった。アレジもサインツJr.、アーバインと同様にフェラーリでF1初優勝を遂げたが、加入から実に68戦を要した。

アレジはティレルでの活躍を経て、世代屈指の才能として1991年に鳴り物入りでフェラーリ入りを果たした。しかし当時のチームはちょうど低迷期に差し掛かっており、アレジは度々表彰台を獲得するも優勝には手が届いていなかった。

悲願が叶ったのは1995年のカナダGP。アレジは31歳の誕生日に涙の初優勝を飾った。結局、これがアレジにとって唯一のグランプリ優勝に。シューマッハーとの事実上のトレードで移籍したベネトンでは2位を8回も記録したが、2勝目は叶わなかった。

統計全体を見てみると、フェラーリで勝利したドライバーのほとんどが10戦未満で優勝を記録している。キミ・ライコネン（2007年加入）とフェルナンド・アロンソ（2010年加入）のように、初戦で勝ったドライバーも少なくない。

その他、セバスチャン・ベッテル（2015年加入）は2戦、ニキ・ラウダ（1974年加入）は4戦、ミハエル・シューマッハー（1996年加入）は7戦で優勝している。