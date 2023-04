ホンダF1の挑戦は2026年以降も続く？　PU開発率いた浅木泰昭、勇退を前に「再参戦の可能性がゼロなら今までやっていない」

Listen to this article

2018年からホンダのF1パワーユニット(PU)開発を指揮してきた浅木泰昭明は、4月末の定年退職を前に、ホンダ/ホンダ・レーシング(HRC)には"F1再参戦"の期待感を語った。

ホンダF1の”黄金期”である第2期F1活動を経験し、市販領域でも初代『オデッセイ』のエンジン開発や『N-BOX』で開発指揮を取るなど、手腕を奮ってきた浅木。F1の現場へはマクラーレンからトロロッソ(現アルファタウリ)へとパートナーが変わった2018年に戻り、F1用PU開発のラージプロジェクトリーダー(LPL)を務めた。

2015年のF1再参戦以降、長くもがき苦しんでいたホンダ。しかし浅木が戻った頃を転機に調子が上向き、2019年にレッドブルと共に復帰後初勝利を挙げると、ホンダとしての参戦最終年となった2021年にはマックス・フェルスタッペンがアイルトン・セナ以来30年ぶりのドライバーズタイトルをホンダに届けた。

ホンダは2021年末のF1撤退後も、HRCとしてレッドブル系2チームへのPU供給を継続。2022年にはレッドブル・レーシングがダブルタイトルを獲得し、彼らは2023年も開幕から他を寄せ付けない強さを見せつけている。

ホンダF1プロジェクトを成功に導いた浅木としては、F1という世界の舞台での成功体験を技術者に与えられたことが誇りだと振り返る。

「レースはホンダのDNAとは言います。負けたまま撤退することなく、一部のホンダの技術者に『ホンダにとってのレースはなんぞやという点』で結果を残して退職することができたと考えると、良かったなと思います」

