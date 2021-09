アストンマーチンとアルピーヌにそれぞれ約65万円の罰金……F1イタリアGP予選でのアンセーフリリースが原因

アストンマーチンとアルピーヌの2チームには、第14戦イタリアGPの予選で危険なタイミングでマシンをピットへ出した(アンセーフリリース)として、それぞれに5000ユーロ(約65万円)の罰金が科された。

イタリアGPの舞台は、トウ(スリップストリーム)が重要な超高速レイアウトのモンツァ・サーキット。スプリント予選レースのグリッドを決める金曜日のノックアウト方式の予選セッションでは、多くのチームは最大限トウを活用するべく、コースインのタイミングを探っていた。

予選Q2の最終盤では、2度目のアタックに向けて各チームが我先にとピットガレージからマシンをリリースしたことで、ファストレーンを既に走っていたいくつかのマシンは衝突を避けるべく回避行動を取らざるを得ない状況に追い込まれた。

セバスチャン・ベッテル(アストンマーチン)はチームメイトのランス・ストロールと同じタイミングでガレージを離れたが、チームのメカニックを避けるように大回りに走行。ファストレーンにいたルイス・ハミルトン(メルセデス)は接触を避けるべくハンドルを切り回避行動を取った。

さらにその直後、エステバン・オコン(アルピーヌ)を担当するクルーの一人が、ハミルトンの脇に並んだベッテルの前に立ち塞がる形となってしまい、危険なポジションにいたとしてこちらも審議の対象となった。

レーススチュワードによる取り調べの結果、アストンマーチンとアルピーヌはそれぞれアンセーフリリースを犯したとして罰金が科された。

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and others in the pit lane

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images