アストンマーティン・ホンダは2年以内に勝つ！　クルサードが断言「彼らは最も成長するチームになる」

元F1ドライバーのデビッド・クルサードは今季大苦戦するアストンマーティン・ホンダについて、今後2年以内に最も成長したチームとなり、優勝を手にすることになるだろうと断言した。

アストンマーティンは2026年から導入された新レギュレーション時代において、大きな期待を集めたチームのひとつであった。天才的F1デザイナーであるエイドリアン・ニューウェイが加わってチーム代表を務め、2度のチャンピオン獲得経験を持つ大ベテランのフェルナンド・アロンソがステアリングを握り、ホンダのワークスパワーユニットも手に入り、最新鋭のファクトリーと風洞設備も完成……そして何より、ローレンス・ストロールが豊富な資金を供給する。トップ争いに加わる準備が整ったように見えた。

しかしシーズン前半は悲惨な結果に終わった。開幕前には異常振動の問題に見舞われ、テストでは満足に走れず。開幕しても最下位付近から抜け出すことはほとんどできず、アップデートを投入しないことを選択したため、ライバルたちからどんどん遅れていった。今季から参入したばかりのキャデラックにも大差をつけられるようになった。

モナコGPでは幸運に見舞われて1ポイントを獲得したため、コンストラクターズランキングでは最下位は免れ10番手。それでもパフォーマンスが劣っているのは明らかだった。

クルサードは、現在のアストンマーティンがパフォーマンスの面で劣っていることを認めつつも、必ず巻き返してくるだろうと語った。

「断言するよ。私たちは彼らと同じ部屋に座っているわけじゃない。しかし、今後2年間で最も成長するチームになるだろう」

クルサードはポッドキャスト番組”Up To Speed”に出演した際にそう語った。

「そして今後2年間の間に、彼らはグランプリに勝つだろうと予想する」

アストンマーティンはシーズン前半最後の1戦となったハンガリーGPに、今季初めてとなる大規模アップデートを投入。これでマシンのパフォーマンスは一気に向上し、入賞には届かなかったものの一気に中団グループの一角に浮上。夏休み明け初戦のオランダGPでは、さらなるアップデートが投入され、ホンダのパワーユニットも改良版が持ち込まれる予定だ。

オランダでの次の一歩は、クルサードが言うように「今後2年以内に勝つ」というその第一歩となるのだろうか？