ベッテル、ひったくり強盗に遭うもスクーターで追跡。 iPhoneの”探す”機能で盗まれたバッグの行方を探索

アストンマーチンのセバスチャン・ベッテルが、 バルセロナでひったくり被害に遭っていたことが明らかとなった。

スペイン・カタルーニャの大手日刊紙『エル・ペリオディコ』によると、ベッテルは F1スペインGP決勝翌日の5月23日(月)に、バルセロナのホテルの外で、クルマの窓越しに持っていたバッグを盗られたという。

しかしベッテルは自身のスクーターにまたがり、Apple製デバイス間で使用可能な「探す」機能でバッグに入っていたAirPodsを頼りに、盗まれたバッグの行方を探索。

iPhone上の地図に示された地点までベッテルはスクーターで向かい、AirPodsは発見できたものの、バッグとその他の私物は見当たらず。どうやら、窃盗犯が追跡を困難にするため、AirPodsだけを捨てた可能性が高いとみられている。

Sebastian Vettel, Aston Martin, gets a ride back to the pits

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images