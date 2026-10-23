F1 アメリカGP

アストンマーティン現場責任者「今の問題はシャシーにあるのか、ホンダのPUにあるのか、明確に切り分けることはできない」と認める

アストンマーティンのマイク・クラックは、現在のAMR26の問題について、ホンダ製パワーユニットに起因するものなのか、シャシー自体が悪いのか、それを明確に区別するのは難しいと説明した。

Pol Hermoso

公開日時: 2026/10/23 10:25

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写真：: AG Photo

今シーズンのアストンマーティン・ホンダは、数々の問題に直面しているが、さらに大きな問題があることが明らかになった。それは、問題の原因を特定するのが簡単ではないということだ。

アストンマーティンAMR26は、ハンガリーGPで大規模アップデートを投入した後、着実に進歩を遂げている。ホンダも、オランダGP以降ADUO（追加開発・アップデート機会）を活用したスペック2のパワーユニット（PU）を投入した。

しかし入賞を争うグランプリもあれば、大きく低迷するグランプリもある。これはホンダのPUに原因があるとされることが多いが、アストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックは、問題がPUにあるのか、それともシャシーにあるのかを区別するのは、簡単なことではないと認めた。

最近の事例はシンガポールGPだ。

マレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで行なわれたバーレーンGPでアストンマーティンは、フェルナンド・アロンソが8位入賞を果たし、今季最高成績を手にした。そのためシンガポールGPには大きな期待を抱いて臨んだ。しかしパフォーマンスは低迷。アロンソはハンドリングの問題とターボラグを訴え、決勝に向けてターボを交換したものの解決には至らなかった。

このPUはレース後にHRC Sakuraに持ち込まれて徹底的に検証作業が行なわれたものの、問題は見つからなかった。

重要なのは、シンガポールでの苦戦の原因がホンダのPUにあるのか、それともシャシーにあったのか、それをチームがしっかりと把握することだ。しかしクラックは、これはとても難しいことだと言う。

「両者は常に密接に関係している問題だ。マシンのバランスに問題があると思っても、実際にはPUに原因があることが判明することもある。またPUを点検して正常に作動していることが確認された後、バランスの問題が見つかることもある」

クラックはアメリカGPの木曜日に、motorsport.comを含むメディアに対してそう説明した。

コーナー脱出時の奇妙な挙動は、ドライバーの認識を歪め、実際にはPUの出力に原因があるものの、セットアップの問題だと誤解させてしまうこともある。その逆もまた然りだ。

「あるコーナーではシャシーに問題があり、別のコーナーではPUに問題がある、あるいはその逆といった単純な話ではない。時には両方の問題が重なり合うこともある」

クラックはそう語った。

「さらにふたりのドライバーは、加速とブレーキングの仕方が僅かに異なる。だからこそ、誤った結論を出さないためには、多くの分析が必要となる。複雑な作業なんだ」

この難しさは、前述の直近2戦の結果にも表れている。マレーシアではそれほど大きな期待を抱いていなかったのに8位……しかし大きな期待を抱いていたシンガポールでは低迷。チームは複雑な現実を改めて突きつけられた。

「セパンでの結果には驚いた。期待値が上がり、おそらく現実的な範囲を超えていたのだろう。そして、様々な理由でその期待に応えられなかった時、誰もが失望することになる」

そしてクラックはチームとして、予測を覆す可能性があるリスクを十分に予測できなかったことも認めている。シミュレーションでパフォーマンスを正確に判断するのは難しいのだ。

「こういうレースの後には、チームを建て直し、どこでパフォーマンスが低下したのかを理解し、適切な教訓を得ることが重要だ。また期待値を適切に管理するか、少なくとも期待値に影響を与える可能性のあるリスクを特定する必要がある。しかし、我々にはそれができなかった」

とはいえホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、制御システムの改善が必要だと考えていると語った。

「シンガポールGPから多くのことを学びました。今後、その対策を準備しています。ターボラグを今以上にコントロールできるようにするためには、制御システムを改善する必要があると思います」

そう折原エンジニアは語った。

「現状では我々の制御システムは、ドライバーの要求を満たすことができていません。しかしシンガポールから学んだことで、いくつかの改善策を実施しています。今後は、この対策の効果を検証していく必要があります」

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