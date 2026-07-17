アストンマーティン、待望アップデートを全力準備中。「一番重要なのは、もう一度他チームと戦える状態に戻ること」

アストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーを務めるマイク・クラックは、F1ハンガリーGPで投入を予定しているアップグレードパッケージについて、「チームにとって非常に大規模なプロジェクト」だったと説明し、2台分の新パーツを開幕までに用意できることを期待していると語った。

アストンマーティンは今季開幕前から大苦戦。唯一の明るい話題はモナコGPで、フェルナンド・アロンソが1ポイントを獲得したことだった。このレースでは他車がタイムペナルティを受け、トップ10圏外へ後退していた。

主な問題点は、ホンダ製のパワーユニット（PU）とシャシー間の接続部分にある。振動問題やバッテリーの不具合が発生したため、チームは問題が発生するたびにその解決にリソースを投入せざるを得ず、主要な信頼性の問題が解決されるまでは、性能向上のためのアップデートを講じないことを選択した。

結果として、空力アップデートは夏休み前最後の一戦となるハンガリーGPまで延期され、その間に予選では新規参入のキャデラックに約1秒差をつけられる状況に陥っている。

ハンガリーGPまでに2台分のパーツを用意できるのかと問われたクラックは、「100万ドルの質問だ」と冗談交じりに答えつつ、生産部門なら間に合わせてくれると信じている一方、十分なスペアパーツまでは用意できないだろうとの見通しを示した。

「全員が全力でパーツを製作し、マシンを準備している。こういうやり方を選べば、本当に大きなプロジェクトになる」

「締め切りは可能な限り後ろへ延ばそうとするものだからね。AMRTC（アストンマーティン・レーシング・テクノロジー・キャンパス）では今、大規模な作業が進んでいる」

「私は楽観的な人間だから、2台とも準備は間に合うと思っている。ただ、正直に言えば、それぞれのパーツを5セットもスペアとして用意できるとは思っていない」

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

仮に一部のパーツが間に合わなくても、アップグレード全体が「たった一つの部品」に左右されることはなく、すでに代替プランも用意しているという。

またクラックは、今季ここまで最後尾で孤独な戦いを続けてきたチームにとって、ようやく他チームと本格的に戦えることが何より楽しみだとしつつ、新しい空力パッケージの効果については過度な期待を抱くべきではないと釘を刺した。

「常に複数のシナリオを準備しておかなければならない。この部品があって、あの部品がない場合はどうするのか。一つの部品が欠けただけで計画全体が実行できなくなるようではいけないからね」

「だから、もしこの部品が届かなかったらどうするのか、それでも走らせられるのか、といった計画はすべて用意してある。もちろん、すべてのパーツについて万全のバックアップがあるわけではない」

「それでも、全員がリスクを減らすために本当によく仕事をしてくれたし、仮に一つや二つの部品が間に合わなくても対応できる準備はできている」

一方でクラックは、新パッケージへの期待は現実的に持つべきだと強調した。

「期待は慎重に持たなければならない。我々はトップ勢から大きく離されているだけでなく、中団グループからもかなり遅れている。だからまずはハンガリーで実際にマシンを走らせてみる必要がある」

「何より、まずすべてのパーツが揃うことを確認しなければならない。スケジュールは本当に厳しいということを忘れてはいけない。その上で、自分たちがどの位置にいるのかを見極めることになる」

「我々全員にとって一番重要なのは、もう一度他チームとレースができる状態に戻ることだ。それがチームとして最も重要な目標だし、まずはそこを目指している。その先でどこまで戦えるかは見てみないと分からない。サーキットごとに特性は違うからね」

「弱点が露呈するコースもあれば、逆に強みが生きるコースもある。だからシーズンを通して状況は変わっていくだろう。それでも、マシンを改善し、その結果どこまで戦えるようになるのかを見るのを楽しみにしている」