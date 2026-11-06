F1 サンパウロGP

アストンマーティン・ホンダ、メキシコでのレース完走は「難しいとレース前から知っていて、できることはなかった」

アストンマーティンは、標高の高いF1メキシコシティGPをホンダのPUが完走するのが難しいことを、レース前から知っていたと明かした。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/06 0:26

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アストンマーティンF1のチーフ・トラックサイド・オフィサーを務めるマイク・クラックは、F1メキシコシティGPのレース前の時点で、完走が難しいことを認識していたようだ。

メキシコシティGPの週末が始まる前から、ホンダはF1カレンダーの中で最も標高の高いエルマノス・ロドリゲス・サーキットが相当な難関となることをすでに認めていた。

当時、最大の懸念事項は極端なターボラグであり、これはすでにシンガポールでも問題となっていたが、ホンダは信頼性もプレッシャーにさらされるだろうと付け加えた。

その懸念は土曜日と日曜日の両方で現実のものとなった。予選でフェルナンド・アロンソは、非常に有望なペースを見せていたにもかかわらず、マシンを停めるよう指示された。そしてレースではさらに悪化。アロンソとランス・ストロールは共に5周後にリタイアを余儀なくされ、チームは「パワーユニットシステムの異常な圧力レベル」が検出されたと説明した。

南北アメリカでの3連戦の最終戦となるサンパウロGPを前にしたメディアデーで、ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアである折原伸太郎が、何が問題だったのかを説明した。

「詳しい説明はできませんが、いくつか例を挙げることはできます。レースではグリッドに向かう周回があり、これは特殊な状況のひとつです。また予選ではタイヤを準備するためのラップがあります。フリー走行でも同じような周回はありますが、常に異なる状況で行なわれます」

「こうした特殊な状況下で、エンジンの挙動が予想とは少し異なり、異常な状態になりました。エンジンからの負荷によってERSの冷却システムにストレスがかかり、予選と決勝レース中にMGU-Kに不具合が発生しました」

そう折原エンジニアは説明した。

「それはメキシコの高地環境が原因です。ここブラジルはメキシコとは違いますが、やはり高地です。そのためこの事態に備えて、ハードウェア面だけでなくソフトウェア面でも対策を講じ、高地の環境下での信頼性を向上させています」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

クラックは、メキシコシティGPでは2台とも完走できないだろうことを、レース前からすでに把握していたと明かした。それでもグランプリを前に、アストンマーティンとホンダは、できるだけ長くマシンを走らせるために、様々なシナリオを検討していたという。

「そうだ。日曜の朝よりも前に、ある程度分かっていた」とクラックは語った。

「準備をする際には現実的になる必要がある。レースでどのような選択肢があるのかを話し合わなければならない。選択肢は多くないが、いくつかは残されている。そこで、どの段階でどのような対応を取るのか、一緒に話し合った」

「最初の選択肢は、当然ながら前方に他車がいない状態で走ることだ。それ以外にもギヤの使い方があるし、パワーを落とすこともできる。検討すべき選択肢はいくつもある。そうしたことを話し合ったが、そこまで踏み込むことはなかった」

各マシンがわずか5周でレースを終えたことを踏まえ、クラックはこう続けた。

「実行できる対策のリストはあったが、それらでは不十分だとすぐに分かった。その時点で、もうできることはなかった」

今回の対策によって、高度の影響がメキシコほど極端ではないブラジルでは、状況がある程度改善する見込みだ。しかしホンダは、今回の経験から得られる教訓は、主に来年に向けたものだと強調している。ホンダは、絶対的なパフォーマンスだけでなく、信頼性の面でも大きな前進を目指している。

「ホンダにとって厳しいレースでした。ドライバーたちがどれほど悔しい思いをしたかは理解しています。今回の問題から得られた教訓は、特殊な状況下で我々のエンジンの信頼性に不足があるということだです」と折原エンジニアは認めた。

「こうした問題からは常に何かを学ぶことができます。その経験をファクトリーに持ち帰り、同じことが将来再び起きないようにするにはどうすればいいかを検討します」

「現時点でファクトリーは2027年型パワーユニットの開発に注力しています。今回の経験を生かし、来年のエンジンの信頼性を高めることができます。厳しいレースでしたが、そこで得た経験を来年のエンジンに反映させていきます」

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