アストンマーティン、マシンの大幅アップグレードに夜間外出禁止令破り。夜を徹して準備
アストンマーティンは、2026年のF1ハンガリーGPで夜間外出禁止令を破り、アップグレードが投入されたマシンの準備を進めたようだ。
写真：: AG Photo
アストンマーティンは、F1ハンガリーGPの木曜日から金曜日にかけて夜間外出禁止令を破り、アップグレードされたマシンの準備を間に合わせたようだ。
F1では各レースウィーク中、メカニックに最低限の休息時間を確保するため、水曜日の夜から土曜日の夜まで毎晩「夜間作業禁止時間（カーフュー／curfew）」が設けられている。この時間帯は、各チームのマシン作業に携わるスタッフは規定以上にサーキットへ残って作業することが認められていない。
FIAのテクニカルデリゲートを務めるジョー・バウアーは、アストンマーティンがハンガリーGPの木曜夜から金曜朝にかけてのカーフューを破ったことを報告した。
FIAの声明では次のように説明されている。
「昨夜、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームのマシン運用に関わるスタッフが、7月23日19時30分から24日9時30分までの14時間に設定されたカーフュー期間中、サーキット敷地内に滞在していたことが確認された。この期間は、FP1開始予定時刻の18時間前から4時間前までにあたる」
通常、F1チームがカーフューを破るのは、金曜夜から土曜朝、あるいは土曜夜から日曜朝にかけてが多い。期待したパフォーマンスが得られないマシンのセッティング変更や、大きなクラッシュを受けた車両の修復作業のために、追加の作業時間が必要になるケースが一般的だからだ。
今回アストンマーティンがカーフューを破った理由は、おそらく今週末に投入する大規模アップグレードにあるとみられる。フェルナンド・アロンソとランス・ストロールのマシンには、今季初となる本格的なアップグレードが投入され、多くの関係者から「AMR26B」とも呼ばれるほど、実質的な新仕様マシンになると受け止められている。
ただし、これはそのタイミングによって各チームに年間4～6回まで認められている例外措置の1回目にあたる。そのため、アストンマーティンに競技上のペナルティや罰金は科されない。
なお、今週末のアップグレードは完全版ではない。夏休み明けにはホンダ製パワーユニットもアップデートされる予定となっており、チーフ・トラックサイドオフィサーであるマイク・クラックは「大きなパッケージの一部」だと語っている。
またクラックは、この大規模な変更の効果を最大限に引き出すには時間が必要であり、すぐに劇的な結果が出るとは考えていないと認めている。
一方、アロンソも現実的な見方を示しており、「今のライバルとの差を一気に埋められるようなアップグレードパッケージは、この世界のどこにも存在しない」と語り、今回の進化だけで勢力図が大きく変わることはないとの認識を示した。
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