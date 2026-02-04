アストンF1、2026年マシンの開発は4ヵ月遅れだった！？　風洞テストの遅れで「開発ギリギリ」とニューウェイ明かす

アストンマーティンF1のエイドリアン・ニューウェイ（チーム代表兼マネージング・テクニカル・パートナー）はチームが2026年型マシンに向けた風洞プログラムを開始したのが2025年4月中旬になってからであったことを明かし、これが現在チームが抱えている遅れの要因であると説明した。

F1は先週バルセロナ・カタルニア・サーキットで5日間のシェイクダウンを実施し、各チームには3日間の走行が許可されたが、アストンマーティンは4日目夕方にわずかな周回を行った後、金曜日にようやく丸一日のテストを完了したのみと、遅れが発生していた。

このアストンマーティンの遅れは、チームの新風洞設備の完全稼働を待っていたことも関係しているようだ。チームに昨年3月に加入したニューウェイはは、2026年1月に新世代マシンの風洞とCFD試験が許可されたにもかかわらず、アストンマーティンは4月までそれを待ったと明らかにした。

「2026年は、おそらくF1史上初めて、パワーユニット規則とシャシー規則が同時に変更される年だ。完全に新しいルールセットであり、すべてのチームにとって大きな挑戦であるが、我々にとってはなおさらだ」

ニューウェイはそう語る。

「（アストンが建設する新ファクトリーの）AMRテクノロジー・キャンパスは現在も進化の途上にあり、風洞は4月まで本調子ではなかった。そして私がチームに加わったのも昨年3月だった。つまり、我々は実際のところ出遅れた状態でのスタートだった。かなり圧縮されたタイムスケジュールで、本当に忙しい10ヵ月だった」

「実際の所、我々が2026年型マシンのモデルを風洞に入れたのは4月中旬で、ほとんど、あるいはすべてのライバルは、2026年向け空力テスト禁止が昨年1月初旬に終了した瞬間から風洞にモデルを入れていたはずだ」

「これにより我々は約4ヵ月遅れたことになり、研究および設計サイクルは非常に、非常にタイトなものとなった。マシンが形になったのは本当にギリギリで、だからこそバルセロナのシェイクダウンに間に合わせるのに戦っていた」

また他のチームと同様に、アストンマーティンも2026年マシンの開発は急ピッチで進んでいる。ニューウェイは、バルセロナテストと開幕戦、そしてシーズン最後のアブダビGPとでは、マシンが別物になっているだろうと語った。

「メルボルンでレースを戦うAMR26は、バルセロナのシェイクダウンで人々が見たものとは大きく異なるだろう。そしてアブダビでシーズンを終える頃のAMR26は、シーズン開幕時のそれとはさらに大きく異なるだろう」とニューウェイは付け加えた。

「常にオープンマインドでいることが非常に重要だ」