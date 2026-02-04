本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

MotoGP
MotoGP
セパンテスト
MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

MotoGP
MotoGP
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

IndyCar
IndyCar
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

F1
F1
Williams launch
ウイリアムズのシェイクダウンテスト欠席理由は、新車のデザインを”時代遅れ”にしないため？　ボウルズ代表証言「走れた方がよかったけど」

EXGEL MAXチャンプの2026年開催スケジュールが決定。今年は全3大会6レースに拡大

EXGEL MAXチャンプ
EXGEL MAXチャンプ
EXGEL MAXチャンプの2026年開催スケジュールが決定。今年は全3大会6レースに拡大

あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
「セナやマンセルが走っていた時のような荒々しさがない」解説者ブランドル、エネルギー管理勝負となる新時代F1を懸念
F1 Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing

アストンF1、2026年マシンの開発は4ヵ月遅れだった！？　風洞テストの遅れで「開発ギリギリ」とニューウェイ明かす

アストンマーティンF1は2026年マシンのAMR26開発において、風洞実験において約4ヵ月間の遅れがあったことを明かした。

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
編集:
優先ソースとして追加する
Lance Stroll, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

写真：: Aston Martin Racing

　アストンマーティンF1のエイドリアン・ニューウェイ（チーム代表兼マネージング・テクニカル・パートナー）はチームが2026年型マシンに向けた風洞プログラムを開始したのが2025年4月中旬になってからであったことを明かし、これが現在チームが抱えている遅れの要因であると説明した。

　F1は先週バルセロナ・カタルニア・サーキットで5日間のシェイクダウンを実施し、各チームには3日間の走行が許可されたが、アストンマーティンは4日目夕方にわずかな周回を行った後、金曜日にようやく丸一日のテストを完了したのみと、遅れが発生していた。

　このアストンマーティンの遅れは、チームの新風洞設備の完全稼働を待っていたことも関係しているようだ。チームに昨年3月に加入したニューウェイはは、2026年1月に新世代マシンの風洞とCFD試験が許可されたにもかかわらず、アストンマーティンは4月までそれを待ったと明らかにした。

「2026年は、おそらくF1史上初めて、パワーユニット規則とシャシー規則が同時に変更される年だ。完全に新しいルールセットであり、すべてのチームにとって大きな挑戦であるが、我々にとってはなおさらだ」

　ニューウェイはそう語る。

Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1

Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

「（アストンが建設する新ファクトリーの）AMRテクノロジー・キャンパスは現在も進化の途上にあり、風洞は4月まで本調子ではなかった。そして私がチームに加わったのも昨年3月だった。つまり、我々は実際のところ出遅れた状態でのスタートだった。かなり圧縮されたタイムスケジュールで、本当に忙しい10ヵ月だった」

「実際の所、我々が2026年型マシンのモデルを風洞に入れたのは4月中旬で、ほとんど、あるいはすべてのライバルは、2026年向け空力テスト禁止が昨年1月初旬に終了した瞬間から風洞にモデルを入れていたはずだ」

「これにより我々は約4ヵ月遅れたことになり、研究および設計サイクルは非常に、非常にタイトなものとなった。マシンが形になったのは本当にギリギリで、だからこそバルセロナのシェイクダウンに間に合わせるのに戦っていた」

　また他のチームと同様に、アストンマーティンも2026年マシンの開発は急ピッチで進んでいる。ニューウェイは、バルセロナテストと開幕戦、そしてシーズン最後のアブダビGPとでは、マシンが別物になっているだろうと語った。

「メルボルンでレースを戦うAMR26は、バルセロナのシェイクダウンで人々が見たものとは大きく異なるだろう。そしてアブダビでシーズンを終える頃のAMR26は、シーズン開幕時のそれとはさらに大きく異なるだろう」とニューウェイは付け加えた。

「常にオープンマインドでいることが非常に重要だ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 テスト好調受け、ラッセルがタイトル最有力候補に浮上！　「断じるのはちょっと早すぎる」と本人冷静
次の記事 フジテレビ、FODのF1中継実況にサッシャ起用を発表！　新料金体系”F1プラン”の詳細も明らかに
More from
Benjamin Vinel

オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
あなたは評論家？　ハースのオコンが2026年の勢力図を大胆予想「4チームが上位にいる。我々はそこから少し遅れてるね……判断するのは早いかもだけど」

レギュレーションが変わっても、オーバーテイクはやっぱり無理？　ハースF1のふたりが懸念「去年までよりも難しくなったかも」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
レギュレーションが変わっても、オーバーテイクはやっぱり無理？　ハースF1のふたりが懸念「去年までよりも難しくなったかも」
More from
Aston Martin

“ホンダF1を誰より知る男”、ジェンソン・バトンがアストンマーティンに加入！「ホンダと仕事をした経験を活かせるのが楽しみ」

F1
F1
“ホンダF1を誰より知る男”、ジェンソン・バトンがアストンマーティンに加入！「ホンダと仕事をした経験を活かせるのが楽しみ」

F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
F1メカ解説｜最初のテストは非公開……でも見えてきたトレンド、そしてチームによる違い「今は他チームの写真を山ほど持っているんだ」

アロンソ、ホンダPU搭載のアストンマーティンAMR26で初走行「マシンの反応は良好だ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
アロンソ、ホンダPU搭載のアストンマーティンAMR26で初走行「マシンの反応は良好だ」

最新ニュース

MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

MotoGP
MGP MotoGP
セパンテスト
MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル

オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

F1
F1 F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
オコン、アクティブエアロに不満アリ？　「少しがっかり。こんなの全然”アクティブ”じゃない」

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

MotoGP
MGP MotoGP
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

IndyCar
Indy IndyCar
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」