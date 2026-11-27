F1 カタールGP

角田裕毅のF1イタリアGPでの10位ようやく確定！ アウディの控訴が棄却

角田裕毅のF1イタリアGPでの10位が確定。FIAの国際控訴裁判所が、アウディの訴えを退けた。

Ronald Vording

編集: 2026/11/27 21:11

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Yuki Tsunoda, Racing Bulls

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

FIAの国際控訴裁判所が、F1イタリアGPの最終結果についてアウディが申し立てていた控訴を棄却したことを発表。角田裕毅（レーシングブルズ）の10位入賞が確定した。

今年のF1イタリアGPの決勝レースは、序盤にフェラーリのシャルル・ルクレールが激しくクラッシュし、赤旗中断となった。

その赤旗中断からの再スタート時、アイザック・ハジャーが負傷欠場したことによりリアム・ローソンがレッドブルで代役を務めることになったことを受けレーシングブルズのマシンを走らせていた角田は、本来とは異なるグリッドに向かいかけてしまった。直前角田は誤りに気付き、本来のグリッドに向かったが、マシンは斜めに停止することになってしまった。この結果、エクストラフォーメーションラップが行なわれることになった。

レギュレーションでは、エクストラフォーメーションラップを引き起こしたドライバーは、ピットレーンからスタートしなければいけないことになっている。しかし角田は普通通りグリッドに並び、再スタートに挑んだ。

この件は当初スチュワードによる審議開催となったが、結局罰則なしの裁定が下った。そしてレースでは角田が10位でフィニッシュ。代役ながら1ポイントを持ち帰った。

しかしこれに抗議したのは、このレースで11位と12位でフィニッシュしていたアウディだ。アウディはスチュワードの裁定を不服として国際控訴裁判所に提訴し、角田にペナルティを科すことを訴えた。コンストラクターズランキング7位をハースと僅差で争っているアウディにとって、1ポイントは非常に貴重である。

国際控訴裁判所はF1カタールGPの週末に、アウディからの控訴は「受理可能」と判断したものの、控訴自体は「実質的な理由に基づき棄却」されたと発表した。

これで角田のF1イタリアGPでの10位が確定。国際控訴裁判所は、控訴棄却の詳細理由を、追って発表する見込みだ。

なおイタリアGPのレーススチュワードは、エクストラフォーメーションラップは「万全を期すための措置」であり、「角田がエクストラフォーメーションラップの原因になったという通知をチームは受けていなかった」との規則解釈に同意したため、角田にペナルティを科さないという裁定を下したことが明らかにされている。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」

More from

Ronald Vording





フェルスタッペン担当エンジニアのランビアーゼ、カタールGPを「個人的な事情」で欠席



F1



F1



カタールGP



14 時間前



フェルスタッペン担当エンジニアのランビアーゼ、カタールGPを「個人的な事情」で欠席





フェルスタッペン、次なる挑戦はデイトナ24時間？「出場できるかどうか検討中」



F1



F1



ラスベガスGP



3 日前



フェルスタッペン、次なる挑戦はデイトナ24時間？「出場できるかどうか検討中」





F1の安全対策を信頼するしかない……フェルスタッペン、カタールでのF1開催に向けて想い語る「本当は家で観戦する方がいいけどね」



F1



F1



ラスベガスGP



3 日前



F1の安全対策を信頼するしかない……フェルスタッペン、カタールでのF1開催に向けて想い語る「本当は家で観戦する方がいいけどね」

More from

レーシングブルズ





新人リンドブラッド、予選自身最高位の6番手獲得「ここはスリップストリームが重要。トラックポジションが鍵になった」



F1



F1



ラスベガスGP



5 日前



新人リンドブラッド、予選自身最高位の6番手獲得「ここはスリップストリームが重要。トラックポジションが鍵になった」





F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転



F1



F1



ラスベガスGP



9 日前



F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転





レーシングブルズ代表、ローソン残留を決めた理由を明かす「彼はひとりでアルピーヌを撃破したようなもの。ただ、ツォロフ起用という話もあった」



F1



F1



ラスベガスGP



9 日前



レーシングブルズ代表、ローソン残留を決めた理由を明かす「彼はひとりでアルピーヌを撃破したようなもの。ただ、ツォロフ起用という話もあった」

最新ニュース





角田裕毅のF1イタリアGPでの10位ようやく確定！ アウディの控訴が棄却



F1



F1 F1



カタールGP



3 分前



角田裕毅のF1イタリアGPでの10位ようやく確定！ アウディの控訴が棄却





ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」



F1



F1 F1



カタールGP



19 分前



ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」





アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2



F1



F1 F1



カタールGP



2 時間前



アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2





F1カタールGP FP2速報｜赤旗中団2回で異例の13分延長。アントネッリが2セッション連続のトップタイム。セッション終盤ハミルトンにトラブル



F1



F1 F1



カタールGP



3 時間前



F1カタールGP FP2速報｜赤旗中団2回で異例の13分延長。アントネッリが2セッション連続のトップタイム。セッション終盤ハミルトンにトラブル

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録