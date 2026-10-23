F1 アメリカGP

アウディ期待の若手がついにF1公式セッションデビューへ！ スレイターがメキシコ＆ブラジルのFP1出走

アウディは、育成ドライバーのフレディ・スレイターを今季FP1で起用する。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/10/23 2:06

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Freddie Slater, Audi

写真：: Audi

アウディの育成ドライバーであるフレディ・スレイターは、F1第19戦メキシコシティGPと第20戦サンパウロGPのフリー走行1回目に出走。F1公式セッションデビューを果たすことになった。

アウディはザウバーを買収して今季から自チームとして参戦するにあたり、新たなドライバー育成プログラムを立ち上げたが、現在アウディからの期待を一身に受けているのがスレイターだ。

スレイターは2024年にイタリアF4、2025年にフォーミュラ・リージョナル・ヨーロッパ選手権でチャンピオンに輝くと、今季はFIA F3に参戦。ウーゴ・ウゴチュクとチャンピオン争いを繰り広げ、ランキング2位でシーズンを終えた。来シーズンはインヴィクタからFIA F2に参戦することが決まっている。

ここまでトントン拍子でステップアップを続けている18歳のスレイター。F3のトライデントで活躍した後、F2のインヴィクタに所属するというのは、現アウディのガブリエル・ボルトレト、来季ハースからのF1デビューが決まったラファエル・カマラがたどった黄金ルートでもある。

スレイターはメキシコ、ブラジルのグランプリでFP1に出走することが決まったが、これでアウディも、年4枠と定められている若手ドライバーのFP1起用義務を満たすことになる。彼らは今季2度、アルピーヌからポール・アーロンを借り受けてFP1を走らせており、残る2回の起用枠はスレイターによって消化する。

「グランプリの週末にF1マシンをドライブすることは、僕にとって大きな節目だ。子どもの頃からずっと夢見てきたことた」とスレイターは言う。

「今年は多くのことを学んだ。アウディでのフリー走行も、サーキットでの経験をさらに積むための新たな機会になる」

「アウディのドライバー育成プログラムの一員になったことで、すでに素晴らしい機会をいくつも得ることができた。信頼して支えてくれていることに感謝している。実際にコースを走るのが本当に楽しみだ。自分にできる最高の仕事をして、チームのプログラムをサポートし、2回のセッションからできる限り多くのことを学びたい」

アウディのレーシングディレクターで、ドライバー育成プログラムの責任者も務めるアラン・マクニッシュは次のように述べた。

「フレディは近年、サーキット内外で目覚ましい成長を遂げてきた。今こそ、彼が次のステップに進むべき時だ」

「メキシコとブラジルでの走行は、F1のグランプリウィークエンドを経験する貴重な機会となるだろう。また、来季F2にステップアップする前に、さらなる成長を遂げるための機会にもなる。R26で走る彼の姿を見るのを楽しみにしているし、この重要な2回のFP1セッションを通じて、彼をサポートしていく」

ハータはキャデラックでCOTAのFP1参加

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

また今週末のアメリカGPでは、キャデラックがテストドライバーのコルトン・ハータをFP1で起用し、セルジオ・ペレスのマシンをドライブさせる。これでハータのFP1出走は今季4回目となる。

「COTAでアメリカのファンの前を走り、MAC-26をドライブできるのは特別なことだ」とハータは語る。

「このサーキットには素晴らしい思い出がある。2019年にここでインディカー初優勝を飾ったことは、僕のキャリアにおける大きな出来事だった。だからこそ、このレイアウトでF1マシンに乗ることは、ひとつの原点回帰のように感じる」

「バルセロナ、ブダペスト、モンツァでのこれまでのFP1走行を通じて、チームとの良いリズムを築いてきた。金曜朝の目標は明確で、テストプログラムを滞りなく進め、セットアップに関する有益なデータをエンジニアが収集できるようにし、週末の残りのセッションに向けて役立つフィードバックを残して、チェコにマシンを返すことだ」

またキャデラックのチーム代表マルチン・ブコウスキーは、インディカーで活躍したハータの経験がFP1で大いに活かさせるだろうと語った。

「金曜日のFP1でコルトンが再びマシンに乗ることを楽しみにしている。また、評価のためにフロアと冷却系に小規模なアップデートを持ち込む予定だ。コルトンはインディカーでのキャリアを通じてこのサーキットを熟知しているため、週末に向けた基準となるセットアップを確立するうえで、彼のフィードバックは貴重なものになるだろう」

現在、F2ランキングで19番手と低迷しているハータだが、2028年まではF1昇格を目指す方針に変わりはないと語っている。一方、来季の参戦計画については、依然として不透明な状況だ。

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