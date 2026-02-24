本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」

今年のスタートは大変だぞ……レースを大きく左右する要素に。ラッセル「練習は最悪だったよ」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
今年のスタートは大変だぞ……レースを大きく左右する要素に。ラッセル「練習は最悪だったよ」

ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

MotoGP
MotoGP
ブリーラムテスト
ベッツェッキ、テスト最速で開幕へ「全体的にバイクには満足。でも改善の余地は残っている」

日曜夜はF1を地上波で！　フジテレビ、開幕戦と日本GPのハイライトを全国放送へ。関連番組も多数

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
日曜夜はF1を地上波で！　フジテレビ、開幕戦と日本GPのハイライトを全国放送へ。関連番組も多数

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：3】レッドブル-フォードのPUはベンチマークではないものの、予想以上に好調

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：3】レッドブル-フォードのPUはベンチマークではないものの、予想以上に好調
分析
F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

バーレーンのプレシーズンテストで、アウディR26はリヤウイングのアクティブエアロのデザインを変更。アルピーヌと同様の方式にスイッチした。

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
公開日時:
Ala posteriore Audi R26

　F1の新たな技術規則により、各チームは空力効率を最大化しようと取り組んでおり、それがリヤウイングのフラップの動かし方にも反映されている。

　アウディは当初、リヤウイングのフラップ中央部に回転軸を設け、フラップ前方をアクチュエーターで持ち上げることで、フラップ後部が下がるという独自のデザインを採用していた。

　しかしその方針をバーレーンテストの後半から変更。アルピーヌのようにフラップの回転軸をフラップの前方に設け、アクチュエーターでフラップ後部を押し下げる方式に変更した。

Audi R26 rear wing

Audi R26 rear wing

写真: Audi

　ハイブリッド化に伴うエネルギー管理の制約により、空力効率は重要な開発領域となっている。新レギュレーションでは、ほぼすべてのストレートでフラップを稼働させ、空気抵抗を削減。結果的にエネルギー消費量も削減されることになる。

　設計自由度も拡大されており、プレシーズンテストでは複数の方式が確認された。従来のDRSに近いデザインを採用するチームが大多数だったが、フェラーリの回転ウイングは、想像力の限界を押し広げる新しいコンセプトの好例だ。これは今のところルールの最も極端な解釈だと言える。

　アルピーヌは従来の考え方とは全く異なるコンセプトを採用した最初のチームであり、他のチームにそのアドバンテージとポテンシャルを慎重に評価するよう促した。

　アウディはバーレーンでのプレシーズンテスト2週目にアルピーヌに近いソリューションを採用。可動フラップを制御するアクチュエーターを微調整した。アルピーヌと同様に、アクチュエーターはアッパーフラップに作用して押し下げる形だ。

　このソリューションは特に移行段階、つまりブレーキングを開始しフラップが元の位置に戻ろうとするタイミングで空力的なアドバンテージをもたらすだろう。ブレーキング開始時の安定性を高めるが、チームが慎重に管理しなければならない重大な課題も生じることになる。

アウディR26リヤウィングの比較：右が新しいバージョン

アウディR26リヤウィングの比較：右が新しいバージョン

写真: Audi

　DRSやそれに近い方式のアクティブエアロの場合、ストレートでは加速し始めた比較的低速のところでアクチュエーターがフラップを持ち上げる。そしてブレーキングでは、空気圧でフラップが元の位置に戻ることになる。たとえアクチュエーターが故障しても、フラップが勝手に持ち上がり、ダウンフォースが抜けることはないだろう。

　アルピーヌとアウディは、その逆だ。アクチュエーターはストレートエンドでフラップを持ち上げることになる。空気抵抗にさからい、大きな力が必要になるだろう。またコーナーではウイングにかかる抵抗に耐えて、フラップを保持しなければならない。アクチュエーターが故障し、フラップが固定できなくなってしまえば、リタイアは避けられないだろう。

　アルピーヌのソリューションは複数の取り付けポイントがあり、非常に複雑だったが、アウディのソリューションはよりシンプルになっているようだ。アウディの選択は興味深いモノであり、2026年のレギュレーションがエンジニアの創造性を刺激していることを改めて示していると言える。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？
More from
Gianluca D'Alessandro

F1スタート時の手順が微調整。アクティブエアロのストレートモードの使用は禁止、ライト点灯5秒前に警告

F1
F1
F1スタート時の手順が微調整。アクティブエアロのストレートモードの使用は禁止、ライト点灯5秒前に警告

2026年のF1”持続可能燃料”は、技術開発の大戦争に！　分子レベルまでクローズアップして開発……マシンの軽量化にも繋がる？

F1
F1
2026年のF1”持続可能燃料”は、技術開発の大戦争に！　分子レベルまでクローズアップして開発……マシンの軽量化にも繋がる？

リヤウイングがくるっと反転！　フェラーリがまたも独創的なアイテムを投入……しかしあくまでテスト用か

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
リヤウイングがくるっと反転！　フェラーリがまたも独創的なアイテムを投入……しかしあくまでテスト用か
More from
アウディ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト前半
F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

F1
F1
今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

アウディF1、初テストはトラブル続くも問題なし！　「いずれも解決可能」

F1
F1
バルセロナ シェイクダウンテスト
アウディF1、初テストはトラブル続くも問題なし！　「いずれも解決可能」

最新ニュース

どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

F1
F1 F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
WRC王者ロバンペラが乗るスーパーフォーミュラが、レッドブルのリバリーに。KCMGが参戦体制を発表「日本のファンにたくさん会えるのが楽しみ」