どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1の新たな技術規則により、各チームは空力効率を最大化しようと取り組んでおり、それがリヤウイングのフラップの動かし方にも反映されている。

アウディは当初、リヤウイングのフラップ中央部に回転軸を設け、フラップ前方をアクチュエーターで持ち上げることで、フラップ後部が下がるという独自のデザインを採用していた。

しかしその方針をバーレーンテストの後半から変更。アルピーヌのようにフラップの回転軸をフラップの前方に設け、アクチュエーターでフラップ後部を押し下げる方式に変更した。

Audi R26 rear wing 写真: Audi

ハイブリッド化に伴うエネルギー管理の制約により、空力効率は重要な開発領域となっている。新レギュレーションでは、ほぼすべてのストレートでフラップを稼働させ、空気抵抗を削減。結果的にエネルギー消費量も削減されることになる。

設計自由度も拡大されており、プレシーズンテストでは複数の方式が確認された。従来のDRSに近いデザインを採用するチームが大多数だったが、フェラーリの回転ウイングは、想像力の限界を押し広げる新しいコンセプトの好例だ。これは今のところルールの最も極端な解釈だと言える。

アルピーヌは従来の考え方とは全く異なるコンセプトを採用した最初のチームであり、他のチームにそのアドバンテージとポテンシャルを慎重に評価するよう促した。

アウディはバーレーンでのプレシーズンテスト2週目にアルピーヌに近いソリューションを採用。可動フラップを制御するアクチュエーターを微調整した。アルピーヌと同様に、アクチュエーターはアッパーフラップに作用して押し下げる形だ。

このソリューションは特に移行段階、つまりブレーキングを開始しフラップが元の位置に戻ろうとするタイミングで空力的なアドバンテージをもたらすだろう。ブレーキング開始時の安定性を高めるが、チームが慎重に管理しなければならない重大な課題も生じることになる。

アウディR26リヤウィングの比較：右が新しいバージョン 写真: Audi

DRSやそれに近い方式のアクティブエアロの場合、ストレートでは加速し始めた比較的低速のところでアクチュエーターがフラップを持ち上げる。そしてブレーキングでは、空気圧でフラップが元の位置に戻ることになる。たとえアクチュエーターが故障しても、フラップが勝手に持ち上がり、ダウンフォースが抜けることはないだろう。

アルピーヌとアウディは、その逆だ。アクチュエーターはストレートエンドでフラップを持ち上げることになる。空気抵抗にさからい、大きな力が必要になるだろう。またコーナーではウイングにかかる抵抗に耐えて、フラップを保持しなければならない。アクチュエーターが故障し、フラップが固定できなくなってしまえば、リタイアは避けられないだろう。

アルピーヌのソリューションは複数の取り付けポイントがあり、非常に複雑だったが、アウディのソリューションはよりシンプルになっているようだ。アウディの選択は興味深いモノであり、2026年のレギュレーションがエンジニアの創造性を刺激していることを改めて示していると言える。