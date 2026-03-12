本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アメリカ行きを手にするのは誰だ？　EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定

EXGEL MAXチャンプ
アメリカ行きを手にするのは誰だ？　EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定

不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」

F1
オーストラリアGP
不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」

初戦からポイント獲得のアウディ、自社製PUのポテンシャルに自信「トップクラスのメーカーのひとつになる」

F1
オーストラリアGP
初戦からポイント獲得のアウディ、自社製PUのポテンシャルに自信「トップクラスのメーカーのひとつになる」

F1分析｜最強メルセデス、同じPU使うカスタマーチームとの差が大きく開いたのはなぜか？　

F1
オーストラリアGP
F1分析｜最強メルセデス、同じPU使うカスタマーチームとの差が大きく開いたのはなぜか？　

2回目の”A1市街地グランプリ”、開催日が12月13日に決定。舞台は島根県江津市街地

General
News
2回目の”A1市街地グランプリ”、開催日が12月13日に決定。舞台は島根県江津市街地

GT500ルーキー小林利徠斗の起用は“勝つための選択”とCERUMO立川監督「彼の出来次第ではチャンピオンも狙える」

スーパーGT
岡山公式テスト
GT500ルーキー小林利徠斗の起用は“勝つための選択”とCERUMO立川監督「彼の出来次第ではチャンピオンも狙える」

2年目のアントネッリは「F1を厳しい方法で学んでいる」メルセデスのウルフ代表、開幕戦2位を高評価

F1
オーストラリアGP
2年目のアントネッリは「F1を厳しい方法で学んでいる」メルセデスのウルフ代表、開幕戦2位を高評価

レッドブルよりも意見を聞いてくれる！　キャデラック移籍でペレスが実感「チームが同じ方向を向いて前に進んでいる」

F1
オーストラリアGP
レッドブルよりも意見を聞いてくれる！　キャデラック移籍でペレスが実感「チームが同じ方向を向いて前に進んでいる」
F1 オーストラリアGP

初戦からポイント獲得のアウディ、自社製PUのポテンシャルに自信「トップクラスのメーカーのひとつになる」

ガブリエル・ボルトレトは、アウディがいずれ最高のF1エンジンを世に送り出すことになると考えている。

Rachit Thukral Filip Cleeren
公開日時:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

写真：: Quinn Rooney / Getty Images

　先日のF1開幕戦オーストラリアGPで、9位入賞を記録したアウディのガブリエル・ボルトレト。彼はアウディ製パワーユニット（PU）のポテンシャルを信じてやまない。

　旧ザウバーを買収し今季からF1にワークス参戦しているアウディは、シャシー・PU共に自社開発での参戦。開幕からいきなり入賞を記録してみせたことは好材料だったが、ドイツのノイブルクで製造されたPUの弱点がいくつか露呈した。予選・決勝でふたりのドライバーにメカニカルトラブルが発生し、ニコ・ヒュルケンベルグに至っては決勝を走ることができなかった。

　アウディは1月にバルセロナで行なわれたシェイクダウンテストでいくつかの初期トラブルに見舞われたが、これらは2月のバーレーンテストの際にはほとんど解決していたという。ボルトレトはまだアウディPUに欠点があることは理解しつつも、最終的にライバルに追い付けることを確信しているという。

「そこに全く疑いはない。いつそこに到達できるかは言えないけど、必ず追い付けると言える」

「今年なのか来年なのかは分からない。でも将来、トップクラスのエンジンメーカーのひとつになると信じている」

「なぜパワーが足りないのか、その理由は理解している。あとは学びながら作業していくだけだ。15年間この分野に取り組んできたチームもある一方で、僕たちはエンジンを作り始めてまだ1年目なんだから、簡単ではないよ」

　アウディのチーム代表を務めるジョナサン・ウィートリーは、以前レッドブルでスポーティングディレクターを務めていた人物。レッドブルは当時ホンダ製PUを搭載していたが、ホンダはF1参戦第4期で困難なスタートを切りながらも、最終的にはレッドブルと共に黄金時代を築いた。

　ウィートリーは、現在のハイブリッドのエンジンはまだ発展途上にあり、今後数年で大きく進化していくと強調した。

「すべてのチームを見ても分かるように、我々はこの技術規則の初期段階にいる。これは私がこのスポーツに関わってきた中で最大の技術レギュレーション変更であり、おそらく史上最大かもしれない」

「（2026年）開幕戦のマシンと、2030年、あるいは2027〜2029年の開幕戦のマシンはまったく違うものになるだろう。より洗練され、エンジンが効率的になるにつれて、レースはより接近したものになる」

「今はまだレギュレーションの初期段階に過ぎない。だからパワーユニットを含め、マシン全体を継続的に開発していくしかない」

　2026年のPU規則は、遅れているメーカーがトップとの差を縮めるチャンスを与えるものとなっている。ADUOと呼ばれる救済制度の下、6レースごとに各メーカーの性能が評価され、エンジンパワーがトップから2％〜4％不足しているメーカーは1回、それ以上不足しているメーカーは2回のアップグレードが可能となる。

　現状、2026年の第6戦はマイアミGPの予定だが、中東情勢の影響でバーレーンGPとサウジアラビアGPが中止の危機にあり、今後カレンダーが大きく変更される可能性がある。

　そうなれば、アウディのアップグレード計画も複雑になるかもしれない。ウィートリーはこう語った。

「現時点ではその2レースは開催予定であり、そこに集中している。6レースごとにFIAがADUOを見直すが、今の段階ではまだ判断するには早すぎる」

「マシンがラップ中にエネルギーをどう使い、どうオーバーテイクするかを見るのは非常に興味深い。レース後にガビ（ボルトレト）が言っていたが、体力的だけでなく精神的にもとても消耗するらしい。パワーの使い方と回生のやり方を常に考えないといけないからだ」

「それを本当に活用できるかどうか理解するには、まだ少し時間がかかると思う」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F1分析｜最強メルセデス、同じPU使うカスタマーチームとの差が大きく開いたのはなぜか？　
次の記事 不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」
More from
Rachit Thukral

VR46、2027年以降もドゥカティ陣営で継続へ。鞍替え噂も「ドゥカティから移ることは一度も考えなかった」

MotoGP
MotoGP
VR46、2027年以降もドゥカティ陣営で継続へ。鞍替え噂も「ドゥカティから移ることは一度も考えなかった」

ドゥカティ「平手打ちを食らった気分」アプリリア圧勝受け、チームが危機感

MotoGP
MotoGP
タイGP
ドゥカティ「平手打ちを食らった気分」アプリリア圧勝受け、チームが危機感

フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」

VLN
VLN
フェルスタッペン、ニュルブルクリンク24時間参戦決定！　乗るのは“レッドブルカラーのメルセデス”「ずっと前からやりたいことだった」
More from
ガブリエル ボルトレト

アウディF1がデビュー戦9位入賞の快挙。ボルトレト「事前にそんなこと言われていたら、信じられなかっただろうね！」

F1
F1
オーストラリアGP
アウディF1がデビュー戦9位入賞の快挙。ボルトレト「事前にそんなこと言われていたら、信じられなかっただろうね！」

今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

F1
F1
今季F1初参戦のアウディ、まだまだやることが山積み。責任者ビノット「こんな長いリストは見たことないよ！」

アウディF1、バルセロナテスト初日はわずか27周で終了。トラブル発生も軽微なものと主張「想定していたレベル」

F1
F1
バルセロナ シェイクダウンテスト
アウディF1、バルセロナテスト初日はわずか27周で終了。トラブル発生も軽微なものと主張「想定していたレベル」
More from
アウディ

不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」

F1
F1
オーストラリアGP
不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」

どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト前半
F1解説｜これがアウディ流のアプローチ！　バーレーンF1テストで激変したサイドポンツーン

最新ニュース

アメリカ行きを手にするのは誰だ？　EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定

EXGEL MAXチャンプ
アメリカ行きを手にするのは誰だ？　EXGEL MAXチャンプ、成績優秀者を『RMC TROPHY FINAL』に招待へ……賞典対象者は4月の第4戦で決定

不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」

F1
オーストラリアGP
不満続出のF1新ルール、フェラーリ代表は様子見を進言「性急に行なうのは間違いだ」

初戦からポイント獲得のアウディ、自社製PUのポテンシャルに自信「トップクラスのメーカーのひとつになる」

F1
オーストラリアGP
初戦からポイント獲得のアウディ、自社製PUのポテンシャルに自信「トップクラスのメーカーのひとつになる」

F1分析｜最強メルセデス、同じPU使うカスタマーチームとの差が大きく開いたのはなぜか？　

F1
オーストラリアGP
F1分析｜最強メルセデス、同じPU使うカスタマーチームとの差が大きく開いたのはなぜか？　