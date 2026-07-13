アウディF1の目標は、あくまで”2030年のチャンピオン争い”とビノット代表宣言「まずは会社の基盤をしっかり構築しなければいけない」
アウディのF1プロジェクトを率いるマッティア・ビノットが、2030年にチャンピオン争いに加わるのが現時点での目標だと、改めて語った。
アウディF1のチーム代表を務めるマッティア・ビノットは、チームとしての長期的な目標は2030年にF1でチャンピオン獲得を目指すことだと、改めて語った。
アウディは2026年シーズンから、ザウバーを買収する形でF1参戦を果たした。チーム自体はザウバーから引き継いだ形ではあるが、パワーユニット（PU）は0から自社開発・製造したものである。
当初は苦戦するのではないかとも言われたが、いきなり高いパフォーマンスを見せた。第9戦イギリスGPを終えた時点で、ガブリエル・ボルトレトが合計6ポイントを獲得し、コンストラクターズランキングでは9番手である。
チームメイトであるニコ・ヒュルケンベルグはポイントこそ獲得していないものの、予選パフォーマンスではふたり揃って目覚ましいモノを見せている。ここまでの全戦で予選Q2進出を果たし、うち3戦ではQ3に進出。参戦1年目ながら上々のパフォーマンスである。
チーム代表のビノットは、チームの目標についてこう語った。
「実際我々は、2026年と2027年よりはるかに先の目標を設定している」
「我々の目標は2030年だ。それまでにチャンピオンを争えるチームを構築したいと考えている」
「その道のりには、重要な節目がいくつかあるだろう。我々にとって最初の節目は、おそらく2028年になるはずだ。この年には、クオリティの面でさらなる飛躍を遂げられることを期待している」
「だからこそ2026年と2027年は、レース結果だけで評価するのではなく、主に組織を構築する年になると考えている」
「現段階では、会社として成長することに最も注力している。サーキットで仕事をする人は100人強だが、舞台裏では約1400人が毎日、シャシーとPUの開発に携わっている」
「コース上のチームにしか注目が集まらないことがしばしばある。しかしそれは目に見える部分に過ぎない。ケーキで言えば、飾りみたいなものだ。我々はまず、ケーキの本体を作らなければいけないんだ」
「今後2年で最も重要なことは、組織の成長に関するモノになるだろう」
今季マシンR26の弱点がPUであることは明らかだ。ADUO対象のアップデート1回目が施されたものの、まだパワーが足りないという声もドライバーたちから聞かれる。
今後さらに行なうアップデートでアウディは、PUのパフォーマンスがシャシーのレベルに追いつくことを期待している。
「パワーユニットに関しては、驚くべきことはない」
そうビノット代表は語った。
「全く新しいスキルと知識を構築している最中なので、出遅れることは予想していた」
「これは長期的なプロジェクトであり、アウディは数シーズン以内に最高レベルのPUを開発できると確信している」
「一方でシャシーに関しては非常に満足している。このプロジェクトは数年前に着手し、今ようやくその最初の成果が現れはじめた」
「このチームが成し遂げたことは、既に大きな成功であると言えるし、私に自信を与えてくれる。つまり勝利を掴むチームを作るのに、必要な人材が揃っているということだ」
「現時点で競争力が4番手なのか5番手なのかを判断するのは難しい。でも、他のチームのドライバーたちのコメントを聞けばわかる。誰もが、我々のマシンがコーナーでとても強いことを認めている」
「データ分析からもそれが分かる。ストレートで失う分を、コーナーで挽回できているんだ」
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