F1オーストラリアGPはチェッカー後も大混乱。レース進行中にも関わらず観客がコースに進入し、4回目の赤旗掲出……プロモーターに”是正計画”提出命令

赤旗中断3回と、大混乱のレースとなった2023年のF1オーストラリアGP。その混乱はレース中だけでなく、チェッカーフラッグが振られた後にも続いた。まだレースが完全に終わっていない間に、観客がコース上に進入してしまったのだ。

FIAはこれについて問題視。国際競技規則に違反しているとして、F1オーストラリアGPのプロモーターに対して、「正式な是正計画をFIAに早急に提出する」ことを指示した。

FIAの説明によると、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップチェッカーを受けた直後、「大勢の観客がセキュリティラインを破り、レースがまだ進行している間にコースにアクセスした」という。この結果、4回目の赤旗が振られたという。確かに17時35分にチェッカーフラッグが振られた後、17時37分に赤旗が出されている。

なおこの時観客は、ターン2のコース脇に停まったハースのニコ・ヒュルケンベルグのマシンに触れることができる状況にあったという。この時のヒュルケンベルグのマシンは、レッドライトが点灯している状態。つまりマシンは、放電の可能性がある危険な状態であったと、スチュワードは説明している。

これによりFIAは、イベント主催者がFIAの国際競技規則の第12.2.1.h条に違反していたとして、プロモーターに対して「正式な是正計画をFIAに緊急に提出する」ことを求めた。

Fans at the end of the race

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images