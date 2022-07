サインツJr.のマシン炎上、消火作業は遅かった？早かった？　マーシャル側「適切な対応だった」

Listen to this article

レッドブルリンクで開催されたF1オーストリアGPで、カルロス・サインツJr.(フェラーリ)はマシントラブルでリタイア。その際マシンが炎上してしまったが、その後の対応についてマーシャル側は適切なものだったと話している。

サインツJr.はレース後半、2位をマックス・フェルスタッペン(レッドブル)と争っている最中にトラブルが発生。マシンをターン4アウト側の退避エリアに停止させた。

マーシャルの対応を待つ間に火の手が激しくなったことから、サインツJr.はマシンを飛び降りることを選んだ。ただ彼が立ち上がるとマシンは後方に進み始め、すんでのところでマーシャルが輪止めをかけるという状態だった。

当時を振り返って、サインツJr.は対応が遅かったと批判を口にした。

「僕はマーシャルに来てもらうために助けを呼んで、動き出したマシンを止めるためタイヤに何か置いてもらおうとした。でも、全体的な流れが少し遅かったように思う」

「ある時点であまりに火が強かったから、ひとりで大至急飛び出さなきゃいけなくなった。最初のマーシャルが到着してマシンが止まったのは、丁度その時だったと思う」

こうしたサインツJr.の発言は議論を呼ぶことになったが、レッドブルリンクのセーフティクルーは、”遅く見えていたとしても”全ての手順が適切に行なわれていたと説明している。

彼らの説明では、第一に問題となっている点は、レースコントロールからのゴーサインが与えられるまで、マーシャルがインシデントに対応することは許可されていないという事実があると指摘している。

「2014年の痛ましいジュール・ビアンキの事故の後、FIAのトラック上でのリカバリーと介入に関するルールは大幅に厳しくされた」

「介入はレースコントロールからの指示の後にのみ許可されている。そのためドライバーとマーシャルの安全性が自然と高まる一方で、介入に少し時間がかかるという欠点も存在してる」

