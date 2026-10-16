F1 シンガポールGP

ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」

ハースF1の小松礼雄代表は、来季のドライバーとしてラファエル・カマラを選んだことについて、TPCでの速さが傑出していたからだと説明した。

Jake Boxall-Legge

公開日時: 2026/10/16 2:46

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Rafael Camara and Ayao Komatsu, Team Principal

写真：: Haas F1 Team

ハースF1は、今シーズン限りでの離脱が決まったエステバン・オコンの後任として、現在FIA F2でランキング首位に立っているラファエル・カマラを選んだ。

カマラを選んだ理由について小松礼雄代表は、TPC（旧車テスト）で見せた速さと適応力を上げた。

ハースは2027年のドライバーを選考するために、2025年型マシンを用いたTPCを複数回実施した。このテストには、カマラの他に昨年のFIA F2チャンピオンのレオナルド・フォルナローリ、リザーブドライバーの平川亮とジャック・ドゥーハンが参加した。

カマラが初めてハースTPCに参加したのはポルティマオ。そこでハースの首脳陣は、カマラの速さ、走行中のコンディション変化への適応力に感銘を受けた。小松代表はこれについて、カマラが「傑出した走り」を見せたと絶賛した。

小松代表は以前、2027年のドライバー選考において、特定のジュニアチームに配慮する必要はないと語っていた。しかしオリバー・ベアマンの残留が確定的であることを考えると、来季のハースはフェラーリのジュニアドライバーふたりを起用することになる。ハースはフェラーリのパワーユニットを使い、マシン開発でもサポートを受けており、両者の関係はより強固になったように見える。

しかし小松代表は、TPCに参加したドライバーの中で最速のドライバーを選ぶつもりだっただけと説明した。

「彼が最速でした。答えは簡単ですよ」

そう小松代表は語った。

「間違いなく、彼は印象的でした」

「我々は常に、パフォーマンスに基づいてドライバーを選ぶと言ってきたわけですよ。そしてその評価を通じて、ラファ（カマラ）は驚異的なスピードとフィーリングを見せてくれました。それが何よりも重要な決め手だったんです」

「我々は皆さんもご存知の通り、フェラーリと良好な関係を築いています。でもそのことは、FDA（フェラーリ・ドライバー・アカデミー）のドライバーと接触することができるというだけです」

「2023年のメキシコGPのFP1でオリー（ベアマン）を起用したのも、主にそのことが理由でした我々は彼の走りに非常に感銘を受け、翌年には6回FP1で走らせました。そして、2025年シーズンに向けて彼と契約する機会を得たわけです。フラファも同様です。我々は彼の成長を見守っています」

「そしてモナコやモントリオールでのF2予選など、彼が今年のレースで見せた走りも印象的でした。フェラーリと関係があったおかげで、ラファに接触することができたんです。そしてポルティマオでのTPCテストでは、彼はまさに傑出した速さを見せてくれました」

「大きな懸念は全くありません。もちろん、どんな決断にもリスクはつきものです。しかし我々は、スピードと感覚を生まれ持ったドライバーを選びたかったんです。それは、教えられるモノではありませんから」

「F2のレースをいくつか観てみると、彼は素晴らしい走りを見せました。ただ、タイヤマネジメントに関しては、良い時とそうでない時がありました。彼のレース運び、レースでの戦い方に関しては、改善の余地があると言えると思います」

「しかしそういう点は、チーム一丸となって改善できると信じています。でも、感覚というモノは、教えられるわけではありません。彼が持っている感覚は、ポルティマオのテストで非常に明覚に示されました。路面状況は刻々と変化しました。路面温度や風向き、さらにタイヤの振動にも問題がありました」

「あらゆる変化と困難に直面しながらも、彼は非常に冷静かつプロフェッショナルな態度で、的確な判断を下しました。ですから総合的に見て、彼を起用することは我々にとっては明確な選択でした」

小松代表によれば、カマラが今シーズン中にFP1に出走する可能性については、現時点では未定であるという。ただ、それを選択する権限はチームにあるという。

なお前述の通り、ベアマンは2025年のF1デビュー前年には、複数回のFP1に出走。その経験が実際にベアマンが加入した後に活かされたと小松代表は言う。しかし新加入のカマラについては、どんなドライバーなのかをもっと理解してからプログラムを調整する必要があると付け加えた。

「オリーの時とは状況が異なります。オリーはシーズンを通じて複数のFP1に参加してもらい、我々としても彼への理解を進めることができました」

小松代表はそう語った。

「デビューする前に、オリーの時ほどラファを理解できているわけではありません。楽しみですが、まずは目の前のドライバーに集中しなければいけないんです」

「ラファ・カマラがどんなドライバーなのか、何が彼の強みなのか、どんなことに力を入れているのか、そして我々がどんな点に注意すべきなのかを理解する必要があります。これは我々双方にとって学びのプロセスになるでしょうね」

「しかしルーキーシーズンから今年にかけて、オリーの才能を伸ばし、安定性を高め、共に努力してきた中で得た学びと大きな自信があります」

「F1の世界ではあらゆる機会から学び、状況を改善していく必要があります。オリーから得た最近の教訓は、すべてラファにも活かしていきます。しかし何よりもまず、ラファ・カマラという人間を理解する必要があります。彼もルーキーであるということは同じですが、オリーとは全く別の人間なんですから」

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