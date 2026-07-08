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アイルトン・セナの1992年ヘルメットが1億円超！　優勝したハンガリーGP等での実使用品がオークションに出品

アイルトン・セナが1992年のF1で実際に使用し、勝利も収めた際のヘルメットがオークションに出品され、1億円以上の額をつけた。

Lydia Mee
編集:
Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda, leads Nigel Mansell, Williams FW14B Renault, and Gerhard Berger, McLaren MP4-7A Honda.

　伝説的F1ドライバー、アイルトン・セナが1992年に実際にレースで使ったヘルメットが、50万ポンド（約1億800万円）で落札された。

　このヘルメットはBUDDSオークションに出品されたもの。7月7日にシルバーストン・ミュージアムでオークションが開催され、8万ポンド〜12万ポンド（1734万円〜2600万円）が落札予想価格とされていた。しかし入札が開始されると価格が高騰。最終的には50万ポンド、日本円換算で1億円を超える値をつけた。

　今回出品されたのは、セナが1992年にマクラーレン・ホンダのMP4/7Aをドライブしていた時に装着していた、SHOEI製ヘルメット。マクラーレンの公式鑑定書がついており、セナが実際にイギリス、ドイツ、ハンガリーの3戦で使ったことが証明されている。

　そのうちハンガリーGPでは、勝利を収めている。またドイツGPは、セナ、ミハエル・シューマッハー、ナイジェル・マンセルのチャンピオン3人が表彰台に揃った唯一のグランプリでもある。さらにセナがホンダと共にF1を戦った最後の年でもある。

　なおこのオークションには、その他にも数々のF1関連商品が出品された。セナの1994年のグローブやシューズ、1985年のグローブ、さらにはナイジェル・マンセル関連商品や、様々なF1マシンのパーツ、ヘルメットなど……一部は今も入札が受け付けられているようだ。

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