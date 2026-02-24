アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！
アイルトン・セナが1986年にドライブしたロータス98Tが、オークションに出品されることになった。落札額は15億〜19億円程度になるものとみられている。
Ayrton Senna, Lotus 98T
写真：: LAT Images
アイルトン・セナがドライブした、1986年型F1マシン”ロータス98T”が、RMサザビーズのオークションに出品されることになった。落札予想価格は15億〜19億円とされている。
ロータスといえば、黒と金色に塗り分けられたいわゆる”ジョン・プレイヤー・スペシャル”のカラーリングのイメージが強い方も多くいらっしゃるかもしれない。このロータス98Tは、そのジョン・プレイヤー・スペシャルのカラーリングが施された、最後のロータスF1マシンである（2010年代にはロータスという名前のチームが復活し、似たようなカラーリングをまとったが）。
このロータス98Tを駆ったのがセナだった。セナはこのマシンと共に、1986年のスペインGPとアメリカGPを優勝。また5回のポールポジションと、3回の表彰台を獲得した。
オークションに出品されるのは、シーズン中に製造された4台の98Tのうちの1台である。
オークションは、3月4日にスタートする予定だ。さて、いくらの値がつくか？
