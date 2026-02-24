本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

F1史に残る稀代の名車『レッドブルRB19』を1/8スケールでその手に！　デアゴスティーニ、ウェブ限定販売スタート

F1
F1
F1史に残る稀代の名車『レッドブルRB19』を1/8スケールでその手に！　デアゴスティーニ、ウェブ限定販売スタート

日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始

フォーミュラE
フォーミュラE
Tokyo ePrix I
日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始

アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

横浜ゴム、スーパーフォーミュラへのワンメイクタイヤ供給契約を2030年まで延長。今季導入の“スーパーポール”にも協賛

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
横浜ゴム、スーパーフォーミュラへのワンメイクタイヤ供給契約を2030年まで延長。今季導入の“スーパーポール”にも協賛

INGING、2026年のスーパーフォーミュラ参戦体制＆マシンのカラーリングを発表「2017年以来のタイトル獲得を目指す」

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
INGING、2026年のスーパーフォーミュラ参戦体制＆マシンのカラーリングを発表「2017年以来のタイトル獲得を目指す」

どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ

【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

F1
F1
【新世代F1、注目しておくべき7つのこと：4】アストンマーティンとホンダは苦境に……本領発揮には時間がかかる？

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」
F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

アイルトン・セナが1986年にドライブしたロータス98Tが、オークションに出品されることになった。落札額は15億〜19億円程度になるものとみられている。

Lydia Mee
編集:
Ayrton Senna, Lotus 98T

Ayrton Senna, Lotus 98T

写真：: LAT Images

　アイルトン・セナがドライブした、1986年型F1マシン”ロータス98T”が、RMサザビーズのオークションに出品されることになった。落札予想価格は15億〜19億円とされている。

　ロータスといえば、黒と金色に塗り分けられたいわゆる”ジョン・プレイヤー・スペシャル”のカラーリングのイメージが強い方も多くいらっしゃるかもしれない。このロータス98Tは、そのジョン・プレイヤー・スペシャルのカラーリングが施された、最後のロータスF1マシンである（2010年代にはロータスという名前のチームが復活し、似たようなカラーリングをまとったが）。

　このロータス98Tを駆ったのがセナだった。セナはこのマシンと共に、1986年のスペインGPとアメリカGPを優勝。また5回のポールポジションと、3回の表彰台を獲得した。

　オークションに出品されるのは、シーズン中に製造された4台の98Tのうちの1台である。

　オークションは、3月4日にスタートする予定だ。さて、いくらの値がつくか？

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 どれが最適なんだ！？　アウディ、リヤウイングの稼働方式をアルピーヌ式にスイッチ
More from
Lydia Mee

ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ハミルトン復活！　引退のウワサを払拭するメッセージ「一瞬、自分が誰だったか忘れてしまっていたけど、どこにも行かない」

F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす

F1
F1
F1王者だけが持っている特権とは！？　09年チャンピオンのジェンソン・バトンが明かす

2年目のアントネッリ、テスト終えて開幕に向け自信「マシンの感触はかなり良い。去年よりも遥かに準備ができている」

F1
F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
2年目のアントネッリ、テスト終えて開幕に向け自信「マシンの感触はかなり良い。去年よりも遥かに準備ができている」
More from
アイルトン セナ

クルサードが語るアイルトン・セナの魅力……その進言がなければF1での活躍はなかった？「アイルトンがすべてのチームで成功したのは偶然じゃない」

F1
F1
バルセロナ シェイクダウンテスト
クルサードが語るアイルトン・セナの魅力……その進言がなければF1での活躍はなかった？「アイルトンがすべてのチームで成功したのは偶然じゃない」

アントネッリ、アイルトン・セナに捧げた静かな追悼「彼のレースを実際に見たことはないけど、僕のヒーローなんだ」

F1
F1
サンパウロGP
アントネッリ、アイルトン・セナに捧げた静かな追悼「彼のレースを実際に見たことはないけど、僕のヒーローなんだ」

【F1特集】あなたはいくつ知っている？　ブラジル最多12勝のマクラーレン、歴代勝利をプレイバック

F1
F1
サンパウロGP
【F1特集】あなたはいくつ知っている？　ブラジル最多12勝のマクラーレン、歴代勝利をプレイバック

最新ニュース

F1史に残る稀代の名車『レッドブルRB19』を1/8スケールでその手に！　デアゴスティーニ、ウェブ限定販売スタート

F1
F1 F1
F1史に残る稀代の名車『レッドブルRB19』を1/8スケールでその手に！　デアゴスティーニ、ウェブ限定販売スタート

日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始

フォーミュラE
FE フォーミュラE
Tokyo ePrix I
日本初のナイトレース開催！　フォーミュラE東京E-Prixの観戦チケットが、4月11日から抽選受付開始

アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
アイルトン・セナがドライブした1986年のF1マシン”ロータス98T”がオークションに出品。落札予想額は驚異の15億円超え！

横浜ゴム、スーパーフォーミュラへのワンメイクタイヤ供給契約を2030年まで延長。今季導入の“スーパーポール”にも協賛

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
横浜ゴム、スーパーフォーミュラへのワンメイクタイヤ供給契約を2030年まで延長。今季導入の“スーパーポール”にも協賛