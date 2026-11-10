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アイルトン・セナ所有のNSXがオークションに出品。落札額は驚異の1億8000万円超え

かつてアイルトン・セナが所有していたホンダNSXがオークションに出品され、1億8000万円を超える価格で落札された。

Lydia Mee

編集: 2026/11/10 6:59

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3度F1王者に輝いたアイルトン・セナが所有していたホンダNSXがオークションで2億円近い価格で落札された。

セナのホンダNSXは、RMサザビーズのオークションに出品された。当初このNSXは、50万〜80万ポンドで落札されると見られていたが、10月31日に行なわれたオークションでは、最終的に87万1250ポンド（約1億8500万円）の値をつけた。

1988年から1992年までマクラーレン・ホンダに所属していたセナは、その契約の一環としてホンダからNSXを提供され、個人的に使うことが許されていた。今回オークションに出品されたシャシー番号T000233のNSXが、まさにそれにあたる。

ボディはフォーミュラレッドでルーフはブラック、インテリアもブラックレザーという仕様である。この車両は1991年にポルトガルに輸入され、その後はリスボンで保管。セナがポルトガルに所有していた別荘を訪れる度に手元に届けられ、セナが日常の足として使っていたようだ。

1991年のポルトガルGPの際には、セナがこのNSXに乗ってサーキットにやってきており、その時の写真も残っている。

しかし1994年のサンマリノGPでセナが死去した後、このNSXはロバート・マッケイガン氏に売却され、イギリスに渡った。その後も30年ほど所有していたが、2024年に売却され、日本に”戻って”いた。しかし今回オークションにかけられるため、再びイギリスへと送られた。

セナはこのNSXの開発テストにも参加。鈴鹿サーキットでローファーを履いて”セナ足”を披露したこともあった。

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