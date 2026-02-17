本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

フォーミュラE
フォーミュラE
フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ

MotoGP
MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ

新F1ではスタートの重要性がもの凄い事に？　「失敗したら6つ、7つとポジションダウン」とピアストリ覚悟

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新F1ではスタートの重要性がもの凄い事に？　「失敗したら6つ、7つとポジションダウン」とピアストリ覚悟

今年のF1、高速コーナーの通過スピードは昨年よりも50km/h遅くなった……アロンソの証言「ストレートで全力を出したいからね」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
今年のF1、高速コーナーの通過スピードは昨年よりも50km/h遅くなった……アロンソの証言「ストレートで全力を出したいからね」

MotoGP運営のドルナ、社名を「MotoGP Sports Entertainment Group」へ変更

MotoGP
MotoGP
MotoGP運営のドルナ、社名を「MotoGP Sports Entertainment Group」へ変更

TDKがフォーミュラE東京E-Prixのタイトルパートナーに就任。大会名は『2026 TDK Tokyo E-Prix』に……シーズン全体でも協業

フォーミュラE
フォーミュラE
TDKがフォーミュラE東京E-Prixのタイトルパートナーに就任。大会名は『2026 TDK Tokyo E-Prix』に……シーズン全体でも協業
F1 Bahrain Pre-Season Testing

新F1ではスタートの重要性がもの凄い事に？　「失敗したら6つ、7つとポジションダウン」とピアストリ覚悟

オスカー・ピアストリは、2026年シーズンのF1はレーススタートが大きな鍵になってくると主張している。

Ed Hardy Ronald Vording
公開日時:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　新世代のF1マシンに移り変わる2026年シーズンは、スタートの出来がポジションに大きく影響を与えてくるはずだと、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）は語った。

　F1はバーレーンでのプレシーズンテスト前半が実施されたが、テストが進むにつれて、レースのスタート手順への注目が高まっている。

　要因となっているのは、2026年レギュレーションでパワーユニットのMGU-H（熱エネルギー回生システム）が廃止されたことだ。その結果、スタート時のターボの起動は、エンジンの駆動力に頼ることになった。そのためスタート練習の際には、必要なブーストレベルまで引き上げるために、10秒以上もアクセルを踏み続けるマシンが見られた。

　しかしこの時の手順のタイミングを少しでも間違えると、発進が遅れたり、マシンがアンチストールの状態に陥ったりする可能性がある。実際、バーレーンテストではアルピーヌのフランコ・コラピントがこの状態に陥った。

　ピアストリはそういった事例から、2026年はスタートが上手く行かなかった場合の代償が非常に大きなモノになると警戒している。

「スタートで必要なものは皆それぞれ違うだろうし、正直に言えば、まだ誰も自分たちに何が必要なのかを正確には分かっていないと思う」

　ピアストリはそう語る。

「大まかなイメージはあると思うし、きちんとしたスタートのやり方は見つけられるはずだ。ただ、去年は良いスタートと悪いスタートの違いといえば、少しホイールスピンをしたか、リアクションタイムが悪かったか、その程度だった」

「でも今年は、実質的にF2のレースのように、ほとんどアンチストールに入ってしまうような状況もあり得る。5メートルほど失うだけでは済まず、うまくいかなければ6つか7つポジションを落とすことになる」

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　またグリッド後方のマシンは、グリッド位置に停止してからスタートが切られるまでに10秒も確保できない可能性も高いため、状況はさらに悪化してしまうかもしれない。

　マクラーレンのアンドレア・ステラ代表は安全上の懸念があるため、何らかの緊急の調整を求めている。ピアストリはその見解に同意している。

「スタートには対処が必要だ」とピアストリ。

「皆が見てきたように、今では安全なスタートを切るだけでも非常に複雑なプロセスで、競争力のあるスタートとなるとなおさらだ」

「だから今から開幕戦までの間に、これは必ず議論されるテーマだと思う。それにオーバーテイクも今までとは確実に違ったモノになる」

「DRSは、単純に使えばアドバンテージを得られるものだったが、今度からはエナジーブーストになる。その追加エネルギーをどう回収し、どう使うかを考えなければならないんだ。しかも、いくつかのルールがある中では、それが必ずしも簡単なことではない」

「だから、各マニュファクチャラーがどう最適化して、どう配分し直し、オーバーテイクをできるだけ容易にするか、という点もあると思う。正直に言えば、追従性は去年と非常によく似ていると感じている。それ自体は驚きではないけれど、開幕戦までに議論し、対処すべきことは間違いなく多い」

　なおピアストリが指摘したような課題については、F1バーレーンテストの後半期間に予定されているF1委員会の会合で議論される見通しとなっている。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 今年のF1、高速コーナーの通過スピードは昨年よりも50km/h遅くなった……アロンソの証言「ストレートで全力を出したいからね」
More from
Ed Hardy

キャデラックF1、新規開発であった意外な苦労「ピレリタイヤが無く、自作のタイヤ使っていた」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
キャデラックF1、新規開発であった意外な苦労「ピレリタイヤが無く、自作のタイヤ使っていた」

オコン、ハースからの“もっと期待してた”の評価も気にせず「特に驚きはない。チームも責任は認めてるだろ？」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
オコン、ハースからの“もっと期待してた”の評価も気にせず「特に驚きはない。チームも責任は認めてるだろ？」

アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？
More from
オスカー ピアストリ

マクラーレン、メルセデスPUの圧縮比問題は”典型的なF1の政治”と一蹴「それがこのスポーツの本質」

F1
F1
マクラーレン、メルセデスPUの圧縮比問題は”典型的なF1の政治”と一蹴「それがこのスポーツの本質」

王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

F1
F1
McLaren launch
王者マクラーレンのノリス、ルール刷新の2026年に向け「シミュレーターに費やす時間増えた」

新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

F1
F1
新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由
More from
マクラーレン

マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン「メルセデスとフェラーリはウチより速い」テストでライバルの強さを認める

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

最新ニュース

アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
アメリカのF1人気を象徴するフォードとキャデラック。火花散らすライバル関係

レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
レッドブルのチーフデザイナー、クレイグ・スキナーが退任。チームには20年間在籍、フェルスタッペンの4連覇に貢献

フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

フォーミュラE
FE フォーミュラE
フェルスタッペンからの返事はまだない……熱烈ラブコールを送ったフォーミュラEのドッズCEO「彼の指摘は正しい……F1は我々の方にどんどん近づいている」

MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGPオーストラリアGP、アルバート・パーク移転案は却下。フィリップアイランドの環境整備へ