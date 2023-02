ザウバー／アルファロメオの新CEOにボッタス感銘「明確な方向性とヴィジョンがある」

ザウバーは今年から、グループのCEOに昨年までマクラーレンF1のチーム代表を務めていたアンドレアス・ザイドルを就任させた。このザイドル新CEOについて、アルファロメオF1のドライバーであるバルテリ・ボッタスは高く評価している。

現在アルファロメオとしてF1に参戦しているザウバー。昨年まではフレデリック・バスールがチーム代表兼CEOを務めてきたが、彼フェラーリへ移籍したことで、ザイドルが新CEOに就任。アレッサンドロ・アルンニ・ブラビがチーム代表を務めることになった。既に発表済みの2026年からのアウディとの提携に向け、新体制でのチーム運営が動き出している。

ドライバーから見てもザイドルCEOは、印象的な人物であるようだ。ボッタスはチームに加わったザイドルについて聞かれた際、次のように答えた。

「僕が彼に初めて会ったのは2週間前だね」

「なんといっても、ナイスガイだ。もちろんとてもモチベーションに溢れていることも理解できた。チームで何をすべきか、皆をどう盛り上げていくか、彼はかなり明確な方向性を持っているようだった。ヴィジョンを持っているようだ」

「当然、彼はまだたくさんの情報を取り入れているところだし、チームの人達から過去の出来事を学ぼうとしているところだ。僕は彼がこの役割にふさわしい人物だと自信を持って言えるよ」

またチームメイトである周冠宇も、これまでのところザイドルCEOの働きぶりに感銘を受けていると語った。

「ここ数週間はかなり頻繁にファクトリーを訪れているんだけど、アンドレアスとはかなりの時間を一緒に過ごした」

「彼がどれだけチームを前進させようとしているのかを、しっかりと感じられた。この数週間、彼はこの会社全体を理解し、全てを把握するために時間を使っているんだ」

Bottas: "It is sad to lose Fred. But at the same time, he's also my friend, so I'm really happy for him."

