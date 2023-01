F1首脳部から退任したロス・ブラウン、今後も相談役なら大歓迎「スマホは電源オンにしておく。時間を使いすぎないなら喜んで」

Listen to this article

Listen to this article

ロス・ブラウンは2022年を最後にF1のモータースポーツ部門のマネージングディレクターを退任した。ただ、今後も求められれば助言などを行なっていく意向だという。

ブラウンは長くチーム側の立場からF1に関わり、2009年には自身の名前を冠するブラウンGPでダブルタイトルを獲得するなどF1界に名前を残してきた。

その後、一時はF1から離れていたがリバティ・メディアによるF1買収後に彼はマネージングディレクターの役割を引き受け、F1の運営側に回ることになった。

そして様々な改革に携わった後、2022年をもって彼はマネージングディレクターの役割を退任した。しかし、完全にF1の世界との繋がりを持たなくなるわけではない。ブラウンはF1側が将来的に助けを必要としたなら、自分にできる助言などは行なうつもりだと語った。

「(F1への)興味は持ち続けるだろう。ステファノ(ドメニカリ/F1CEO)とは非常に良い友人関係だし、彼には携帯電話の電源はオンにしておくと伝えてあるんだ」

motorsport.comに対し、ブラウンはそう語った。

「もし私に何か手伝えることがあり、そのことで時間を占有されないなら、喜んで手伝おう。ただ、積極的な役割というよりも、かなりアドバイザーとしての役割が強くなるだろうね」

ブラウンは長いF1界での経験から、グランプリの魅力をより理解できるようになったとも語っており、F1グランプリが他のスポーツには真似できない要素をもたらしていると話した。

「F1は素晴らしいスポーツだ。テクノロジーとドライビングの才能が素晴らしい形で組み合わさっている」

「素晴らしいドライバーをダメダメなクルマに乗せることもあれば、平均的なドライバーを素晴らしいクルマに乗せることもある。そして時には最高のドライバーが最高のクルマを走らせることもある。そして、この要素はシーズン中に変化するんだ」

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, lead the field toward the first corner at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images