マクラーレンでCEOを務めるザク・ブラウンは、2022年シーズンのF1は最終戦まで「3〜4台のマシンで」タイトル争いが展開されることが究極のゴールだとしている。

2021年のF1は、マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)とルイス・ハミルトン(メルセデス)のふたりが最終戦アブダビGPまで手に汗握るタイトル争いを展開。10年ぶりに異なるチーム間でタイトルが争われ、最終ラップの劇的なオーバーテイクでフェルスタッペンに軍配が上がった。

フェルスタッペンとハミルトンのドッグファイトは2014年以降長年に渡りメルセデスが支配してきたF1を活気づけた。しかし、テクニカルレギュレーションが大きく変更される2022年シーズンは、レッドブルとメルセデスがトップを維持するのか、それとも中団勢のチームがブレイクスルーを果たしトップチームの仲間入りを果たすのか、シーズンが開始されるまでは見えてこない。

一部には、新レギュレーションの到来によって従来のチーム格差がさらに広がるのではないかと懸念する声もある。

同様に大きくレギュレーションが刷新された2009年シーズンは、ブラウンGPがダブルディフューザーを武器にシーズン序盤を席巻しダブルタイトルを獲得。V6ハイブリッドターボが導入された2014年からは、メルセデスが躍進を遂げた。

しかしブラウンは、2022年シーズンが1チームの独走になったら「非常に驚く」と言う。

「もし新しいマシンのシーズンが退屈になったら、とても驚くね」と彼は語る。

「勝者と敗者が生まれ、そしてサプライズが待っていると思う。(1チームの)独走なら驚く」

「予算制限が導入されたことで、2022年のために高価な2020年マシンの開発を止めたチームがいるなど、緊張感がある」

「このままチーム差が縮まっていかないのなら、私は驚くよ」

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, the rest of the field at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images