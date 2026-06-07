【速報】ペレスに10秒加算ペナルティ。キャデラックF1初ポイントを逃す。苦境のアストンマーティン・ホンダ、アロンソが10位入賞に繰り上がり
F1モナコGPの決勝レースを10番手でフィニッシュしたキャデラックのセルジオ・ペレスは、スタートポジション違反を問われ10秒のタイム加算ペナルティを受けた。この結果、アストンマーティン・ホンダのアロンソは10位入賞となった。
Sergio Perez, Cadillac Racing
写真：: Erik Junius
キャデラックのセルジオ・ペレスは、大混乱となったF1モナコGPを生き残り、10番手でフィニッシュした。しかし赤旗中断からのリスタート時に右フロントタイヤがスタートボックスからはみ出していたことが発覚。この違反によって10秒のタイム加算ペナルティを受けた。
この結果、11番手でフィニッシュしていたアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが10位に繰り上がり、苦境に喘ぐチームにとって大変貴重な1ポイントを手にした。
ペレスは最初のスタート時に、ピットレーンスタートとなったガブリエル・ボルトレト（アウディ）のグリッドに間違って並んでしまったことで、ドライブスルーペナルティを受けた。またレース前のスタート練習でも手順を違反し、叱責処分も受けている。つまりペレスは、今回のモナコGPで3回のペナルティを受けたわけだ。
そしてそのうちのひとつで、貴重なポイントを失うことになってしまった。
なお、3番手でフィニッシュしていたハジャーに関しても、赤旗中断中の作業違反があった疑いで審議対象となっていた。しかしこちらは問題ないと判断され、ハジャーの3位表彰台が確定した。
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