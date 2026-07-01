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キャデラック、F1イギリスGPでアメリカ建国250周年を祝う特別カラーリング実施。モチーフは星条旗

キャデラックはF1イギリスGPにおいて、母国アメリカの建国250周年を祝う特別カラーリングを実施する。

Owen Bellwood
公開日時:
Cadillac Silverstone Livery

　7月3日から開幕するF1イギリスGPで、キャデラックは母国アメリカの建国250周年を祝う特別カラーリングを実施する。

　イギリスGPは多くのF1チームが拠点を置いているホームレースということもあり、特別カラーリング実施の機会となっている。今年はマクラーレン、ウイリアムズが特別カラーを発表済みであり、キャデラックもそれに続いた形だ。

　しかしキャデラックの特別カラーは、ホームレースを祝うためであるマクラーレンとウイリアムズとは意味合いが異なっている。彼らは、母国であるアメリカのし建国250周年を祝うために特別カラーリングを実施する。

　イギリスGPの2日目である7月4日。この日はアメリカにとって、イギリスからの独立宣言がなされた日であり、2026年で250周年となる記念の日だ。

Cadillac will mark 250 years of American independence from Britain with the special British GP livery

Cadillac will mark 250 years of American independence from Britain with the special British GP livery

Photo by: Cadillac F1 Team

　これを祝して、キャデラックのマシンMAC-26はレースウィークを通じて赤・白・青の特別カラーで走行する。新デザインには、フロントウイングとエンジンカバーにアメリカ国旗の星条旗モチーフも取り入れられている。

　このカラーリングは、今週末にバルテリ・ボッタスとセルジオ・ペレスの両マシンへ施されるだけでなく、シルバーストンのガレージ装飾やドライバーのヘルメット、そしてチームウェアにも展開される予定だ。

　キャデラックF1のダン・タウリスCEOは次のように語った。

「この7月4日の週末は、F1というグローバルな舞台でアメリカを代表していることへの誇りを改めて示す機会だ」

「我々はこれを、新しいコミュニティの人々にこのスポーツを知ってもらい、私たちの情熱を共有する機会にしたいと考えている」

　なおモナコGPでチーム初ポイント獲得にあと一歩まで迫ったセルジオ・ペレスは次のように付け加えた。

「シルバーストンは難しいレースになるだろうし、今回も高温コンディションになりそうだ。しかし、このチームには前進するための豊富な経験と粘り強さがある」

「週末を楽しみにしているし、アメリカのファンの皆にとって、7月4日を祝う新たな理由を届けられることを願っている」

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