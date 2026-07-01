キャデラック、F1イギリスGPでアメリカ建国250周年を祝う特別カラーリング実施。モチーフは星条旗
キャデラックはF1イギリスGPにおいて、母国アメリカの建国250周年を祝う特別カラーリングを実施する。
7月3日から開幕するF1イギリスGPで、キャデラックは母国アメリカの建国250周年を祝う特別カラーリングを実施する。
イギリスGPは多くのF1チームが拠点を置いているホームレースということもあり、特別カラーリング実施の機会となっている。今年はマクラーレン、ウイリアムズが特別カラーを発表済みであり、キャデラックもそれに続いた形だ。
しかしキャデラックの特別カラーは、ホームレースを祝うためであるマクラーレンとウイリアムズとは意味合いが異なっている。彼らは、母国であるアメリカのし建国250周年を祝うために特別カラーリングを実施する。
イギリスGPの2日目である7月4日。この日はアメリカにとって、イギリスからの独立宣言がなされた日であり、2026年で250周年となる記念の日だ。
Cadillac will mark 250 years of American independence from Britain with the special British GP livery
Photo by: Cadillac F1 Team
これを祝して、キャデラックのマシンMAC-26はレースウィークを通じて赤・白・青の特別カラーで走行する。新デザインには、フロントウイングとエンジンカバーにアメリカ国旗の星条旗モチーフも取り入れられている。
このカラーリングは、今週末にバルテリ・ボッタスとセルジオ・ペレスの両マシンへ施されるだけでなく、シルバーストンのガレージ装飾やドライバーのヘルメット、そしてチームウェアにも展開される予定だ。
キャデラックF1のダン・タウリスCEOは次のように語った。
「この7月4日の週末は、F1というグローバルな舞台でアメリカを代表していることへの誇りを改めて示す機会だ」
「我々はこれを、新しいコミュニティの人々にこのスポーツを知ってもらい、私たちの情熱を共有する機会にしたいと考えている」
なおモナコGPでチーム初ポイント獲得にあと一歩まで迫ったセルジオ・ペレスは次のように付け加えた。
「シルバーストンは難しいレースになるだろうし、今回も高温コンディションになりそうだ。しかし、このチームには前進するための豊富な経験と粘り強さがある」
「週末を楽しみにしているし、アメリカのファンの皆にとって、7月4日を祝う新たな理由を届けられることを願っている」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
継続的な改良進めるキャデラックF1、オーストリアでも大規模アップデートへ「中団に追いつく流れを維持できることを期待」
ペレス、レッドブルで失った自信をキャデラックで取り戻す「結局、実力を発揮するには適切な環境が必要」
【速報】ペレスに10秒加算ペナルティ。キャデラックF1初ポイントを逃す。苦境のアストンマーティン・ホンダ、アロンソが10位入賞に繰り上がり
最新ニュース
キャデラック、F1イギリスGPでアメリカ建国250周年を祝う特別カラーリング実施。モチーフは星条旗
パパとメカニックのために走るよ！ ストロールがカナダで宣言した理由「厳しい時期だ。モチベーションを見つけなければならない」
KCMGドライバー候補のアレジ、富士テストはタイムに固執せずデータ収集に専念。7月のレースでは「午前野中、午後アレジ」の交代制に？
ジョージ・ラッセルは完璧主義者！ 元”上司”のクレア・ウイリアムズがその強さを回顧「今年のチャンピオンはアントネッリじゃなく、彼でしょう」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。