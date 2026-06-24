継続的な改良進めるキャデラックF1、オーストリアでも大規模アップデートへ「中団に追いつく流れを維持できることを期待」

キャデラックF1チームは、週末に行なわれるオーストリアGPにさらなる「大規模アップグレードパッケージ」を投入することを明らかにした。

新規参戦チームであるキャデラックは開幕当初からアストンマーティンと共に最下位争いに甘んじていたが、夏頃まで本格的なアップデートを行なわないアストンとは対照的に継続的にMAC-26を改良した結果、着実にパフォーマンスを向上させてきた。

これまでには、モナコでリヤウイングとエキゾーストをアップグレードし、続くバルセロナではリヤウイングの再改良と冷却システムの改善を行なった。そしてバルセロナではセルジオ・ペレスがQ1最速から1.9秒落ちのタイムを記録し、アストンマーティン勢を約1.2秒上回ってみせた。

バルセロナから1週の空き週を挟んで、レッドブルリンクでのオーストリアGPとシルバーストンでのイギリスGPが連戦で行なわれる。キャデラックのチーム代表グレアム・ロードンは、「レースが立て続けに開催されるので、ロジスティクス（物流）面での課題を向上しつつ競争力を上げていくことが、この時期の大きな課題のひとつだ」と述べる。

そしてロードンは、オーストリアで大規模なアップデートを行なうとコメントした。

「そんな中で今週末に再び大規模アップグレードを投入できることを嬉しく思っている。新しいサイドポッドとフロアの投入は大きな作業になるが、中団グループに着実に追いついていく流れを維持できることを期待している」

「オーストリアでの戦いを過小評価するつもりはないが、我々は常に学び続けており、今週末もさらなる前進ができると確信している」

モナコGPではペレスがポイント圏内でフィニッシュしながらも、ペナルティによってチーム創設初のポイント獲得を惜しくも逃したキャデラック。その後のバルセロナでは再び厳しい戦いを強いられたが、ペレスは新パーツによってさらなる順位アップが可能だと自信を見せている。

「毎戦ごとに進歩している実感がある。バルセロナで完走できたことで多くの貴重な学びがあった」とペレスは言う。

「開発スピードは非常に速く、ファクトリーでは全員がフルスピードで新パーツを用意している。今回のアップグレードが、さらなる一歩につながることを期待している」