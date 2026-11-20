F1 ラスベガスGP

キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入の2030年までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」

キャデラックは、F1用V6パワーユニットの開発を断念し、次期レギュレーションが導入される2030年に自社製PUの投入を延期することになった。ダン・タウリスCEOが明らかにした。

Ronald Vording

編集: 2026/11/20 12:20

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

今季からキャデラックとしてF1への参戦を開始したゼネラルモーターズ（GM）は、2029年シーズンから自社製パワーユニットを投入する予定だった。しかしこの計画を変更。新しい規則が前倒しで導入される2030年に自社製PUを投入することを目指すという。

キャデラックは今季からフェラーリのPUを使うカスタマーチームとしてF1参戦をスタート。2029年から、GM製PUを使う予定であった。この計画は、現行レギュレーションが2030年まで続き、次世代PUが2031年まで導入されないという前提に基づいていた。

しかしその前提は一変した。ラスベガスGPを前に、各チームとPUメーカーは、 2030年からV8ターボエンジンをベースとする新しいPUを導入することで原則合意したからだ。マクラーレン・レーシングのザク・ブラウンCEOも、木曜日に行なわれたFIAの公式記者会見に出席した際にこのことを認めた。

正式的な調印はまだのようだが、2030年からのPUは、小型のエネルギー回生システムを備えた2.1リッターV8ターボエンジンになるようだ。

この展開はGMの計画にも影響を与える。もしGMが当初の予定通り2029年にオリジナルのPUを投入する計画を推し進めたとしても、それが使えるのは1年限り。そのために莫大な費用をかけるのは、現実的ではないだろう。

この状況を受け、当初2028年までの予定だったフェラーリのカスタマーPUの使用をもう1年延長するべきではないかと尋ねられたキャデラックF1のダン・タウリスCEOは、motorsport.comに対してこう語った。

「その通りだ。2029年まではフェラーリのカスタマーチームとして活動を続け、2030年にはV8エンジンをベースとしてキャデラックのPUを投入する予定だ」

タウリスCEOはそう語った。ただタウリスCEOとしても、V8エンジンベースのPUを導入することは、モータースポーツにとってプラスなことだと考えており、キャデラックとしてもこの方向性を支持しているという。

「FIAのリーダーシップの下、シリーズ全体が2030年のV8エンジン導入に向けて方向性を定めたことを、我々は本当に嬉しく思っている。非常に満足しているよ」

タウリスCEOはそう語った。ちなみにキャデラックとGMのPU開発施設が、間も無くノースカロライナ州シャーロットに稼働する予定だ。

「新しいPUの施設は、12月18日にオープンする。このスポーツに新規参入するメーカーとして、このような方向性は非常に役立つ。我々はこの方向性に期待しており、スタッフ一同懸命に準備に取り組んでいる」

V8エンジンは音を大きくするという以外にも、よりシンプルで低コストに開発できることが期待されている。このことは、新規参入メーカーにとっては歓迎すべきことだろう。

ただキャデラックとGMは、PU施設が稼働した後は、V6エンジンとV8エンジンの両方の開発に取り組むという。

「しばらくの間、両方の設計に取り組む。V6のベースは既に完成しているので、そこからV8の開発を進めていく」

そうタウリスCEOは説明する。

「現在は複数の設計案が進行中であり、我々が構築しようとしているもの、そして目指す方向性にとって、非常に良い基盤が整っている」

キャデラックおよびGMが自社製PUを使って参戦することは、F1参戦の承認を得る過程で重要なことだった。他チームは、キャデラックの参戦により、F1全体に対する付加価値が付くと期待していたのだ。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」

More from

Ronald Vording





あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」



F1



F1



ラスベガスGP



54 分前



あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」





フェルスタッペン、理想はNAエンジン復活？「僕がルールを決めたら、走れなくなるコースもあるけどね」



F1



F1



ラスベガスGP



2 時間前



フェルスタッペン、理想はNAエンジン復活？「僕がルールを決めたら、走れなくなるコースもあるけどね」





F1、ついにフルタイムのスチュワード誕生へ。来季から段階的な導入で裁定の一貫性向上を目指す



F1



F1



ラスベガスGP



12 時間前



F1、ついにフルタイムのスチュワード誕生へ。来季から段階的な導入で裁定の一貫性向上を目指す

More from

キャデラック





キャデラックF1、バルテリ・ボッタスを2027年も継続起用。新人コルトン・ハータの昇格は断念



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



キャデラックF1、バルテリ・ボッタスを2027年も継続起用。新人コルトン・ハータの昇格は断念





F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転





熾烈なキャデラックのシート争いにメルセデスのベスティが名乗り！ ラッセルも応援「チーム全員が彼を高く評価している」



F1



F1



メキシコシティGP



9 日前



熾烈なキャデラックのシート争いにメルセデスのベスティが名乗り！ ラッセルも応援「チーム全員が彼を高く評価している」

最新ニュース





キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入の2030年までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



1 分前



キャデラックF1、開発中のV6パワーユニットはお蔵入り。新規則導入の2030年までフェラーリPUを使用「この決断に満足している」





MotoGPポルトガルFP1｜ベッツェッキ＆マルティン、タイトルチャンス残すふたりがトップ2。小椋藍13番手



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



20 分前



MotoGPポルトガルFP1｜ベッツェッキ＆マルティン、タイトルチャンス残すふたりがトップ2。小椋藍13番手





オサリバンはスーパーフォーミュラ卒業だけど……ブラウニング＆スタネックはどうするのか？ 来季の計画を聞く



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



27 分前



オサリバンはスーパーフォーミュラ卒業だけど……ブラウニング＆スタネックはどうするのか？ 来季の計画を聞く





あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



54 分前



あの時と一緒だ！ フェルスタッペンが訴えた不満はマシンバランスの問題？ レッドブル「原因がどこか理解しようとしている」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録