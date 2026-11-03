F1 メキシコシティGP

全開走行からのブレーキング中に突如サスペンションが大破……ボッタスも恐怖。キャデラックは対策を約束「二度と起こさない」

キャデラックのバルテリ・ボッタスは、F1メキシコシティGPの決勝レース中に左のフロントサスペンションが突如破損し、クラッシュ。チームはこの事故の調査を約束する。

Ewan Gale 田中 健一

編集: 2026/11/03 3:01

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing crash

写真：: Chris Graythen / Getty Images

キャデラックF1チームのマルチン・ブコウスキー代表は、メキシコシティGPの決勝レース中にバルテリ・ボッタスのマシンの左フロントサスペンションが突如壊れた事故について、「二度と起こらないようにする」と誓った。

ボッタスはメキシコシティGPの決勝レース43周目、ターン1に向けてブレーキングした瞬間に左のフロントサスペンションが大破。マシンはコントロール不能になり、テックプロ・バリアに激突した。

マシンはスピンしたものの、これによって幸いにも減速したことで、ボッタスの身体には大きなダメージはなかった。ただボッタスとしても信じられないトラブルだったようで、無線でレースエンジニアのジョン・ハワードから「大丈夫か？」と尋ねられた際、何度も罵詈雑言を叫び、「くそッ！ 信じられない。ありえない！」と訴えた。

またこの事故の影響で、レースは赤旗中断となった。

ボッタスはメディカルセンターでの検査でも異常なしと診断されたが、メディア対応は免除された。しかしボッタスは、レース後のチーム主催のメディアブリーフィングには出席。こう語った。

「ターン1への進入で大きな衝撃があった。でも、幸いにも大丈夫だった」

「診察してくれたメディカルチームと、現場で助けてくれた全ての人に感謝する。これはFIAが長年にわたり、このスポーツを可能な限り安全にするために尽力してきたことの証だ」

「チームとして徹底的に検証し、何が起きたのかを正確に把握し、そこから教訓を得る必要がある。1周目には好調で順位もいくつか上げていたので、またレースを完走できなかったのは残念だ。今は気持ちを切り替えて、来週のサンパウロでさらに進歩できるように集中する」

キャデラックはF1初参戦となった今シーズン、数々の信頼性トラブルに見舞われてきた。とはいえいずれも、ピットガレージに戻ってリタイアするか、コース脇にマシンを停めることができたため、特に危険性はなかった。

しかし今回は高速走行中にサスペンションが弾け飛ぶというあってはならないトラブル。同じデブリーフィングで、ブコウスキー代表は問題の深刻さを指摘し、二度と起こさないようにすると誓った。

「このアクシデントの後、バルテリが無事だったことにチームの全員が安堵している。今回のトラブルの原因を徹底的に調査し、こういう事故が二度と起きないようにする」

なお同様の事故は過去にも起きている。

そのひとつは2010年中国GPでのこと。セバスチャン・ブエミが乗るトロロッソSTR5は金曜日のFP1で、ストレートエンドでブレーキングした際にフロントサスペンションが左右ともに破損。まったくコントロールできぬまま、ランオフエリアを滑っていった。

しかもこの時はホイールがマシンから外れてコース外の観客エリアに。幸いにも観客席がある場所ではなかったため人的被害はなかったものの、そのホイールは観客によって持ち去られてしまったという。

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