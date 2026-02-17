本文へスキップ

F1 Bahrain Pre-Season Testing

キャデラックF1、新規開発であった以外な苦労「ピレリタイヤが無く、自作のタイヤ使っていた」

2026年からF1に新規参戦するキャデラックだが、マシン開発においては新規組故に以外な苦労があったことを明かした。

Ed Hardy
Ed Hardy
編集:
Cadillac pushed down the pit lane

Cadillac pushed down the pit lane

写真：: Kym Illman (Getty Images)

　ゼネラルモーターズ（GM）傘下ブランドのキャデラックが、2026年からF1に新規参戦する。彼らはF1マシンの開発過程において、タイヤの準備が間に合わないことによる苦労があったと明かした。

　キャデラックのF1参戦が正式に決まったのは、2025年3月。参戦認可を得るためのプロセスは長引いたが、このときにようやくF1への道が正式に決まった。

　ただキャデラック側は2026年の参戦に向けて、25年3月以前からF1マシンの開発はすでに進めていた。しかしキャデラックは当初、ピレリの実験用タイヤを使用した風洞試験を行なうことができず、“フェイク”タイヤの使用を余儀なくされたという。それが、ひとつの足枷になっていたようだ。

「我々には不利な要素がいくつかあった」

　キャデラックのエンジニアリング・コンサルタントのパット・シモンズは語る。

「例えば、2025年1月の時点より前から2026年レギュレーションに向けた開発検討を始めることはできたが、その内容の一部については、まだ推測に頼らざるを得なかった」

「最も重要だったのは、風洞で使えるピレリタイヤを我々は実際には持っていなかったことだ。そのため、自分たちでタイヤを製作した」

「他のチームは、1月1日から走行できるよう、すでにピレリとの契約でタイヤを入手していた。しかし我々が入手できたのは、月末に差しかかる頃だった。そして実際に装着してみると、想定していた形状とは異なっていたんだ」

「その結果、これまで取り組んできた多くの開発の方向性を再び最適化する必要が生じてしまった。外部からは、我々が他チームより先に開発を始めたと思われるかもしれないが、私の見方では、むしろ他より遅れてスタートしたと言える」

Graeme Lowdon, Team Principal of Cadillac Formula 1 Team and Pat Symonds, Executive Engineering Consultant of Cadillac Formula 1 Team

Graeme Lowdon, Team Principal of Cadillac Formula 1 Team and Pat Symonds, Executive Engineering Consultant of Cadillac Formula 1 Team

Photo by: Clive Mason/Getty Images

　だがキャデラックのマシン開発は最終的には上手く進み、ウイリアムズやアストンマーティンといった既存チームがバルセロナのシェイクダウンテストに遅れる中、初日からテストに参加することができた。

　バーレーンテストでも順調に走行を重ねてきたキャデラック。チーム代表のグレアム・ロードンは、チームの歩みを誇りに思うと語った。

「12ヵ月前の時点では、我々には参戦権すらなく、ましてやマシンもファクトリーも何もなかった」

　ロードン代表はバーレーンでそう語った。

「だからこそ、進捗は非常に大きい。本当に嬉しく思っているのは、すべてのタイムラインを予定通りに達成できたことだ。12月初旬にマシンの火入れを行い、12月中旬にはVTT（バーチャル・テスト・トラック）で車両全体のダイノ作業を実施し、予定通りシルバーストンでシェイクダウンを行ない、スケジュールに従ってバルセロナでもシェイクダウンを実施できた」

「他チームの例を見ても、これをやり遂げるのは簡単ではない。だから本当に誇りに思っている。ただし、パフォーマンス面でも前進しているという手応えがなければ、これらを行なう意味はなかっただろう」

「バルセロナで行なったシェイクダウン作業は非常に有益だった。今後は、マシンを理解し、走らせることに本格的に焦点が移っていく」

「3日間で1700km以上を走行した。新チームにとって、これは文字通り、これまで存在しなかったデータで、最大の割合を占めるものだ。既存チームにとっては微々たる距離かもしれないが、我々にとっては非常に大きなモノだ。これは確かな前進であり、チーム全体をとても誇りに思っている」

Additional reporting by Filip Cleeren and Ronald Vording

