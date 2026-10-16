F1 シンガポールGP

キャデラックF1、シンガポールGPでまたもブレーキに苦しむ。でも問題はほぼ解決？？

キャデラックF1はF1シンガポールGPでもブレーキに抱えてきた問題が、まだ弱点として残っている。ただドライバーとしては問題はほぼ解決したとも考えているようだ。

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge

公開日時: 2026/10/16 3:10

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Sergio Perez, Cadillac Racing

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

2026年からF1に新規参戦したキャデラックだが、シーズン終盤戦となった今もブレーキが弱点となっている。ただドライバーとしては問題は解決したとも考えているようだ。

キャデラックが投入した初のF1マシンMAC-26は、ブレーキのオーバーヒートが課題となってきた。これまでにそれが原因で4度リタイアを強いられており、ブレーキのマネジメントのためにパフォーマンスの低下を余儀なくされることもあった。

チーム側はこの問題の解決のために動いてきた。ハンガリーGP、アゼルバイジャンGPではアップデートが投入されており、バルテリ・ボッタスによるとブレーキ温度は100度低下したという。しかし先日行なわれたシンガポールGPでは、まだノートラブルとはいかなかった。

「2周目からリフト＆コースト（アクセルを早めにオフにして惰性で走ること）を増やし始めないといけなかった」

ボッタスはそう語る。

「その後、状況は一旦安定してリフト＆コーストもせずに済むようになったんだけど、またその後に問題が再発してしまった」

そして今回のレースがブレーキのアップデートを評価する機会になったのかと尋ねられると、ボッタスはこう答えた。

「2台とも完走できた。ブレーキのマネジメントは必要だったけど、ここでは大半のチームが何らかのマネジメントを必要としていると思う」

「問題はほぼ解決したと考えている。今年の残りのレースは大丈夫なはずだし、もちろん来年のマシンは設計がかなり変わるだろう」

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ただブレーキのマネジメントと、リフト＆コーストだけではシンガポールGPでのボッタスの大苦戦ぶりを説明するのは難しい。彼はチームメイトのセルジオ・ペレスにすら周回遅れにされかけ、1周あたり平均1.6秒差をつけられていた。

そしてボッタス自身も、その原因を説明できずにいる。

「最初のスティントはまったくペースがなかった。1周あたり1秒も遅いという話だ」と彼は嘆いた。

「レースを通じて、ほとんど同じ状況だった」

「チームからは、どこでラップタイムを稼げる可能性があるか、色々なフィードバックをもらっていた。自分にできることはすべて試したよ。コーナー進入や旋回中にペースが足りないなら、そこを改善しようとする。でも、そうすると今度は立ち上がりや、コーナーの別の区間でタイムを失ってしまうんだ」

「だから、少し奇妙な状況だ。ひとつ言えるのは、今日は乗り心地が本当に悪かったということだ。何かが大きく変わったような感覚だった。これから原因を確認するつもりだ」

ボッタスは、来週のアメリカGPに向けても、それほど楽観的にはなれていない。

「また厳しいレースになることは分かっている。でも、ここよりは良くなることを願っている。今回は何となく、本来の力を発揮できなかったように感じる。決勝ではペースがまったく足りなかった」

一方でペレスはそんなボッタスとは少し見方が異なっている。

「今日の僕たちのペースはとても強かった。コース上ではずっと安定した走りができたよ。今のところはレースのオペレーション面が課題だけど、素晴らしい仕事をしてくれた。その点は満足して良いと思う」

「争いに加わるためにはあと1.5秒足りていない。最初のスティントではアストンマーティン勢を後ろに従えていた。あと1秒あれば、他のライバルとも競い始めることは可能だろう」

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