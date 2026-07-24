アストンマーティンのBスペック投入で、キャデラックの立場は脅かされる？　「興味深いが、少し怖さもある」とボッタス

F1ハンガリーGPでは、アストンマーティンの大規模アップデートが大きな注目を集めている。キャデラックのセルジオ・ペレスも、彼らが自分たちとの差を縮めてくると警戒している。

開幕から大きく苦戦していたアストンマーティンは、AMR26に継続的なアップデートを行なわず、十分なパフォーマンスアップを実現可能になるまで新パッケージの投入を控えていた。これはパワーユニット（PU）サプライヤーのホンダも同じアプローチであり、新型PUは夏休み明けの投入となる見込みだ。

そして夏休み前最後のレースが行なわれるハンガリーGPで、空力を全面的に見直し軽量化も行なわれたAMR26が持ち込まれた。パドックでは、新パッケージによってフェルナンド・アロンソとランス・ストロールがどれほどラップタイムを縮めるのか様々な憶測が飛び交っており、中には1周あたり2秒以上改善すると予想する関係者もいる。

実際に1周あたり1〜2秒の性能向上が実現すれば、予選でグリッド最後列が定位置となっていたアストンマーティンは、そのひとつ前の列に並ぶキャデラックを脅かす存在になるだろう。

アストンマーティンはキャデラックに対し、イギリスGPの予選で1.6秒、ベルギーGPの予選で2.4秒という大差をつけられた（どちらもチーム最速マシンとの比較）。シルバーストンもスパ・フランコルシャンもエンジンパワーの依存度が大きいサーキットであるため、この差はフェラーリとホンダのPU性能差が一定数タイムに表れている可能性もある。ただブダペストは中低速コーナーの多いサーキットであるため、エンジンの影響は小さいだろう。

参考までに、比較的一周が短いバルセロナとオーストリアでは、キャデラックとアストンマーティンの差は1秒強だった。ただキャデラックはその後もMAC-26のアップデートを行なっている点は考慮する必要がある。

ハンガリーGPの木曜日に取材に応じたペレスは、アストンマーティンに逆転される可能性を警戒していることを認めた。

「彼らは間違いなく力強く開発を進めてくるだろうし、とても強力なチームだ。彼らが差を縮めてきて、順位を上げてくると予想している」

一方でペレスのチームメイトであるバルテリ・ボッタスは、様々な噂が飛び交っているだけに何を信じていいのか分からないとしつつも、アストンマーティンが今週末どれほどのものを持ち込むのか、「楽しみである一方、少し怖くもある」と語った。

「いろいろな噂がある。その多くで、彼らにとって非常に大きな前進になると言われている。でも結局は、実際にコースを走ってみないと分からない」

「僕が聞いた噂では、今のマシンから変わっていないのはフロントサスペンションだけで、それ以外は全部新しいそうだ。だから実際どうなるのかとても興味があるけど、それと同時に、もし彼らが本当に大きく前進したら僕たちが最後尾になってしまうという意味では少し怖さもある」

「とはいえ、自分たちの仕事に集中するだけだ。そこに余計なエネルギーを使うべきではない」

なお、アストンマーティンのトラックサイド・エンジニアリング責任者であるマイク・クラックは、ボッタスが耳にしたような「ほぼ新車」という噂については否定したものの、新しい空力パーツに加えて、軽量化した新シャシーを投入することを認めた。

「今回のアップデートは、大規模な空力アップグレードと軽量化が柱になっている」

そう語るクラック。ただBスペックマシンが一夜にして劇的な速さを発揮するとの期待は戒めた。

「これほど大規模なアップグレードを投入すると、現場のチームはできるだけ早くそのマシンを理解しなければならない」

「データの質や、シミュレーション結果をどれだけ正確に理解できるかが非常に重要になる。しかし、明日の最初の走行からすべてを引き出せるとは考えていない」

「このマシンをどう扱い、どうすれば最大限の性能を引き出せるのかを学ぶ必要がある。そのためには少し時間がかかるだろう」