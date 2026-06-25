今季のウイリアムズ、重量過多だけがパフォーマンスが低い原因じゃなかった？ 「ダウンフォース量が問題」とサインツJr.指摘
ウイリアムズのカルロス・サインツJr.は、今季のマシンの重量超過がなかったとしても空力性能で大きく劣るため、いずれにしても大きく遅れをとっていただろうと語る。
Carlos Sainz, Williams
写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images
ウイリアムズのカルロス・サインツJr.は今季のマシンについて厳しい考え方を表明しており、マシンの重量超過がなかったとしても、空力面で劣っていることで、ライバルに差をつけられていただろうと語った。
2025年はランキング5位となったウイリアムズは、今季に向けてさらなる躍進が期待されていた。しかし開幕前から困難な状況が続いている。
特にマシンの完成が遅れ、プレシーズンテスト時には最低重量を大幅に超過していたことは大きな問題だった。しかしサインツJr.はこの最低重量の問題を解決していたとしても、空力性能の不足によって依然としてトップ集団から大きく離されていると見ている。
「重量超過を解消できれば、ポイント争いに加わることはできると思う。でも、それでは十分ではない」
バルセロナ-カタルニアGPを12位で終えた後、サインツJr.はそう語った。
「1秒差ならともかく、予選では1.8秒差だったし、レースでも周回によって1.7秒、1.6秒、1.9秒遅れていた」
「重量超過を解消できれば、トップから1秒差くらいになって、アルピーヌと争えるようになるかもしれない。でも、それは今年僕たちが目指していたポジションじゃない」
「これまでに行なってきた風洞実験の時間や、このマシンに費やしてきた開発時間を考えれば、本来いるべき場所でもない。1周あたり1秒もトップから遅れているというのは、明らかに良くない。僕たちは本来いるべき場所からまだ大きく離れているんだ」
Carlos Sainz, Williams
Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
サインツJr.が言及した「風洞使用時間」は、F1の空力テスト規則（ATR）を指している。この制度では、コンストラクターズチャンピオンシップの順位に応じて風洞実験回数やCFD（コンピューター解析）の使用量が制限される。割り当てはシーズン中盤とシーズン終了時の年2回見直される。
この制度の目的は、上位チームの開発余地を制限する一方で、下位チームにより多くの開発機会を与え、競争力を均衡化することにある。
昨年5位だったウイリアムズは現在、メルセデス、フェラーリ、マクラーレン、レッドブルよりも多くの開発時間があるものの、レーシングブルズ、ハース、アウディ、アストンマーティン、アルピーヌ、キャデラックよりは少ないリソース、という状態となっている。
現在のコンストラクターズランキングを見ると、制度が機能している例だと主張することもできる。2025年に最下位だったアルピーヌは最も多くの開発に使える時間を与えられ、現在はランキング5番手につけているからだ。しかし、それだけで判断するのは他の要因を無視することになる。サインツJr.の主張は、ウイリアムズは実際のラップタイム面で、もっとトップチームに近い位置にいなければならないというものだ。
今季マシンFW48の重量問題は、主にプレシーズンのクラッシュテストに不合格となり、一部コンポーネントの強化が必要になったことが原因だ。そしてその重量は徐々にしか減らすことができていない。予算上限の制約があるため、チームは既存のパーツを可能な限り寿命まで使い切り、その後でより軽量な部品へ交換する方針を採っているためだ。
だが問題は重量だけではない。
Carlos Sainz, Williams
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
ウイリアムズは空力面でも課題があり、とりわけバルセロナのような中高速コーナーが多いサーキットではそれが顕著となる。FW48は、競争力を持つために必要な効率的なダウンフォースが欠けている状況にあるのだ。
理論上、新レギュレーションでは前世代のグラウンドエフェクトカーよりダウンフォースの総量は減少するはずだった。これはルール変更の目的のひとつでもある。実際にダウンフォースはある程度減っているが、その減少幅はチームによって異なっている。
そしてFIAとタイヤサプライヤーのピレリは、多くのチームがすでにプレシーズン時点で予測されていたダウンフォースレベルを上回っていることを認めている。
そのためウイリアムズの現状は「後退した」というより、「前進度合いが不足している」と表現する方が正確かもしれない。しかしいずれにしても結果は同じだ。
「現実的に考えて、厳しいシーズンになることは予想していた」
サインツJr.はそう語る。
「振り返ってみると、中高速コーナーで僕たちがどれだけ遅れているかという点は、予想以上の衝撃だった。一部は重量の問題だけど、それ以上に重要なのはマシンのダウンフォース量だ」
「だからこれは単なる衝撃や警鐘といったものじゃないんだ。僕たちはそれを分かっていたからね。でも、自分たちが本来いるべき場所、目標としていた場所、そして到達したい場所から、どれほど遠く離れているかを改めて認識させられた」
「今は白紙に戻して、さらに多くのモノをマシンへ投入しなければならない時だ。なぜなら中速コーナー主体のサーキットでは、僕たちは明らかに大きく遅れているからだ」
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