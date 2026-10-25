F1 アメリカGP

第一子誕生が近付くルクレール、今季グランプリ欠場の可能性は？「少し遅れてサーキット入りするかもしれないけど……」

シャルル・ルクレールが、第一子誕生に伴うレース欠場の可能性について言及。今季残り6戦は予定通り戦う予定だという。

Lydia Mee Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/25 6:45

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Charles Leclerc, Ferrari

フェラーリのシャルル・ルクレールは、第一子の誕生が数週間後に迫っているものの、今季F1の残り6レースを欠場する予定はないと述べた。

ルクレールは妻のアレクサンドラと2月に結婚し、第一子を授かったことを明らかにしている。出産予定日は、多忙なシーズン終盤と重なる見込みだ。

今季は残り6戦で、3連戦が2回組まれている。今週末のアメリカGPを皮切りに、メキシコ、ブラジルとアメリカ大陸を転戦。その後1週の空きを挟んで、ラスベガスGP、カタールGP、アブダビGPという3連戦でシーズンは12月頭に閉幕することとなっている。

アメリカGPが行なわれるオースティンでのメディアデーで、出産に立ち会うためにレースを欠場する可能性について尋ねられたルクレールは、通常よりサーキット入りが遅くなるとしても、レースを欠場することはないと述べた。またその一方で、レースとレースの合間はできる限り自宅で過ごせるよう、あらゆる手を尽くすとも語った。

「レースを欠場することはないと思う」

「レースに出ないということはないと思うけど、もちろんレースとレースの合間はできる限り自宅で過ごせるよう、できることは何でもするつもりだ」

「だから、サーキット入りが少し遅くなることはあるかもしれない。でも、日曜日のレースには出場するよ」

ルクレールは今季、優勝1回、表彰台5回でドライバーズランキング5番手につけている。ランキング首位のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）とは125ポイント差で、タイトル争いに絡むことはできていない。

今週末のサーキット・オブ・ジ・アメリカズでのレースに向けてルクレールは、トップ4チームが非常に接近した争いを繰り広げると予想していた。その中でフリー走行では好調だったフェラーリだが、予選ではルクレールが4番手、ルイス・ハミルトンが5番手に終わった。

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