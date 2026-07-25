フェラーリの優位は続かない？　ルクレール、ハンガリー初日好調も「今日みたいなギャップは維持されないだろう」

F1ハンガリーGPの初日はフェラーリが優勢で終えた。しかしシャルル・ルクレールはその優位が2日目の予選でも続くとは考えていない。

バンピーな路面や風の影響もあり難しいコンディションとなっているハンガリーGP。初日はFP1でルクレールが、FP2ではルイス・ハミルトンが最速となり、フェラーリ勢が速さを発揮した。

FP2ではハミルトンがトップで、ルクレールが0.148秒差で続いたのに対し、3番手タイムのランド・ノリス（マクラーレン）は0.499秒差と、大きくライバルを引き離していた。

またメルセデスが今回は苦しんでいる。5番手ジョージ・ラッセルはハミルトンに対し1秒近い差がついており、アンドレア・キミ・アントネッリもアタックをまとめきれず13番手と下位タイムに沈んでしまった。

そのためハンガリーGP初日を終えた時点ではフェラーリ優位に見えるが、ルクレールはかなり慎重だ。初日の優位はライバルが完璧なラップをまとめきれなかったため、実力以上に良く見えていると彼は考えている。

「明日はいつものように接戦になってくるだろうね。今日、僕らが示したようなギャップが維持されるとは思っていない。だからこそ、すべてを完璧にこなしていく必要がある」

ルクレールはSkyにそう語った。

「今日は始まりから比較的良い1日だった。マシンの感触は良かったし、パフォーマンスも高いと感じられたからね。金曜日から土曜日にかけてはどのチームもパフォーマンスを大きくあげてくるものだけど、僕らは金曜日に出遅れることも多い。だから金曜日にいい走りができたのはポジティブだ。でも、明日に向けてもっと改善していくためにも、集中して頑張っていかないと」

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

チーム代表のフレデリック・バスールはフリー走行のペースで一喜一憂するタイプではないものの、ハンガリーGPの初日は比較的簡単にペースを発揮できていると認めた。

なおフェラーリはハンガリーGPに合わせてダウンフォースを増加させるアップデート版リヤウイングを投入している。

「今のところは順調だ。だがまだ金曜日であって、今日ポールポジションを獲得できるわけではない。ましてやレースに勝ったというわけでもないんだ」

バスール代表はそう気を引き締めた。

「明日どうなるか様子を見よう。また別の展開になってくるだろうからね」

またバスール代表はソフトタイヤの摩耗やオーバーヒートが、タイム差を実際以上に大きく見せていると考えている。

「1周を通じてタイヤを維持することが難しい。一度（グリップを）失い始めると、どんどんタイムを落としてしまう。ただどのチームも明日の午後（予選）までには改善してくるだろう」

「セッション後半に出された赤旗の影響で、ロングランはしっかりと行なうことができなかった。トラフィックでスローダウンしなくてはならない場面もあった。レースに向けてタイヤを十分に把握できていないが、それは他チームも同じだと思う。どうなるか様子を見よう」