F1 アメリカGP

フェラーリのマシンには「本来のパフォーマンス」が足りない？ ルクレールの指摘

フェラーリのシャルル・ルクレールは今季のF1マシンについて根本的に性能が足りていないと考えている。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/23 3:17

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写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

フェラーリは今季、浮き沈みのあるシーズンを送っている。そんな中、シャルル・ルクレールはチームが抱える問題について、セットアップではなくマシン本来の「パフォーマンス」にあると語った。

フェラーリはフリー走行ではしばしば競争力を発揮するものの、予選が始まるとライバルに対して後退してしまうように見える。ルクレールによれば、この傾向はライバルたちが使用しているエンジンモードに起因しているという。

「金曜日に特別速いとは思っていない」とルクレールは認めた。

「もちろん、速さはある。ただ、それは他のチームが使っているエンジンモードによる部分が大きいと思う。予選になると、彼らは僕たちにはない何かを持っているんだ」

ルクレールは、予選や決勝でパフォーマンスが不足しているというよりも、フェラーリはレースウイークエンドの開始時点ですでにバランスの取れたマシンを用意できていると主張する。これは、ファクトリーでチームのスタッフが積み重ねてきた仕事の成果だという。

「チームとしての強みのひとつは、最初からバランスの良いマシンを用意できることだ」

「僕たちのマシンは、特定の領域で性能を発揮するピーキーな特性を持っていると思う。ただ、レースウイークエンドに向けて、シミュレーターを使った事前準備を非常にうまくできている」

「最近はシミュレーターと実際のサーキットとの相関性もかなり高い。それがあるからこそ、ファクトリーで事前に作業を進め、サーキットに到着した時点で、最初から競争力があり、自分が快適に感じられるマシンを用意できているんだ」

一方でルクレールは、マシンの特性を変えれば、さらに速さを引き出せるとは考えていない。

「ピーキーなマシンを設計すれば、そこからもっと性能を引き出せるというわけではない」

「マシンが本来持つポテンシャルは、主要なライバルたちのレベルに達していない。ただ、マシンをもっとピーキーな特性にしたところで、さらに何かを引き出せるとは思わない」

「現時点で僕たちに少し足りないのは、マシン本来のパフォーマンスだと思う」

なおフェラーリは今週末のアメリカGPで新しいフロアやサイドポンツーン、ボディワークが投入される予定だ。これによってパフォーマンスの改善も見込まれている。

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