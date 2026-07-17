ルクレール、強みだったアグレッシブさが新F1では足かせに「新世代マシンに合わせることで改善」

F1イギリスGPで今季初勝利を果たしたフェラーリのシャルル・ルクレールは、自身のドライビングスタイルを新世代のマシン特性に合わせることが今シーズンの課題だったと話している。

2026年はパワーユニットとシャシーのレギュレーションが大幅に変更され、ドライバーにはこれまでとは異なる運転が求められている。エネルギーマネジメントが大きな課題となったことは広く知られているが、ダウンフォースの減少もまた、ドライビングスタイルの見直しを必要とする要素のひとつだ。

ルクレールは今季ここまで、チームメイトのルイス・ハミルトンと勝利数では1で同数ではあるものの、シーズン序盤は獲得ポイントで後れを取っていた。その理由は、今季のフェラーリのマシンがハミルトン向きだったからではなく、その特性の違いにあると説明した。

「フェラーリそのものの問題ではないと思う。むしろ、この世代のマシンの特徴なんだ」と、ルクレールは言う。

「僕は基本的にかなりアグレッシブなドライビングスタイルで走る。それはキャリアを通じて僕の強みだった。でも今のマシンでは、その方向へ行き過ぎると一気にパフォーマンスを失ってしまうことがある」

「エネルギー効率が悪かったり、スロットルをスムーズに開けられなかったり、一貫した操作ができなかったりすると、パワーユニットの性能をかなり失うことになりかねない」

「そうなると、難しいんだ。次のコーナーへの進入速度も変わるし、ブレーキングポイントも変わる。基準を毎周修正し続けなければいけなくて、本当に難しくなる。そういう部分が少しあったんだ」

「それで、この世代のマシンに合わせるため、自分のドライビングに合わせるために、シルバーストンではいくつか変更を加えた。それがかなり……いや、本当に大きな改善につながった」

「ただシルバーストンでも言ったように、それを複数のサーキットで証明したい。優勝できたのはもちろん嬉しいけれど、1勝しただけで『すべて解決した』『もう安心だ』というわけではない。好調だけでなく、あのフィーリングを維持するためにも、すべきことは多い」

「クルマとのフィーリングがよければ、これまでもそうだったように、ラップタイムもパフォーマンスも自然についてくるはずだからね」

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

ルクレールは、自身の苦戦の原因に気付いた明確な瞬間があったわけではないと語る。一方で、イギリスGPのスプリント予選後に膨大なデータを分析した結果、重要な手掛かりを発見したという。

詳細については明かさなかったものの、スプリント後にパルクフェルメが解除されてからマシンに変更を施したことで、大幅にフィーリングが改善したと語った。

「（どこが転換点だったかは）明言するのは難しいね。なぜなら、『すべての間違いに気がついた』という瞬間があったわけじゃないからだ」

「データを見ながら、自分がなぜこの世代のマシンで快適に走れないのかを理解しようと、多くの作業を積み重ねたんだ。ただ、イギリスGPの初日夜に、ある細かな部分に気がついた時はあったよ」

「それで『これは数値化するのは難しいけれど、自分好みに変えられれば、フィーリングはかなり良くなるはずだ』と思ったんだ。そして土曜日の午後、マシンに変更を加えられるタイミングで試したら、本当にフィーリングが良くなった。本当によかったよ」

「残念だけどこれ以上詳しくは話せない。それに詳細を語らずして説明しようとしても意味がないかもしれない。要点も伝わりづらいだろうから」

「本当にわずかなディテールの積み重ねなんだ。外部から見るほど単純な話ではない。それでも結果につながったのは嬉しかったよ」