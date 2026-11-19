F1 ラスベガスGP
英紙記者がF1取材資格剥奪で論争に発展。記事で罵られたルクレール「あの言葉選びには驚いた」
フェラーリのシャルル・ルクレールは、FIAがデイリー・メール紙記者の取材資格を剥奪したことについて語った。
Rahaan Mazumder
編集: 2026/11/19 11:25
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Charles Leclerc, Ferrari
写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images
イギリスのデイリー・メール紙の記者であるジョナサン・マクエボイ氏は、自身が執筆した記事の中でフェラーリのシャルル・ルクレールを汚い言葉で罵ったとして、今季残り3戦のF1取材資格を剥奪され、話題となっている。
当該の記事で槍玉に挙げられたルクレールは、取材禁止処分には一切関与していないと主張しつつも、当該記者の言葉遣いに疑問を呈した。
「記事は読んだ。言葉遣いにはかなり驚いたけど、それ以外には特に何も言うことはない」
そうルクレールは語った。
「処分自体にも、僕は全く関与していない。だからコメントすることはないよ」
「F1ドライバーとして言えるのは、僕らはこういう批判には慣れているということだ。今回の件は別として、一般的な批判や批評家による批判には慣れている」
「ジャーナリストの仕事は、時に厳しい質問をしたり、厳しい見出しをつけたりすることだ。しかし、言葉の選び方には驚いた」
マクエボイ記者は、F1メキシコシティGPの1周目に起きた、ルクレールとチームメイトのルイス・ハミルトンによるバトルについて論説記事を書いた。その中でルクレールのことを「ずる賢い最低野郎（sneaky little b*****d）」と表現したのだ。
FIAのゼネラルマネージャーであるアルベルト・ビジャレアル氏は、このマクエボイ氏の記事を問題視。ラスベガスGP、カタールGP、アブダビGPでの取材資格を剥奪した。ただ、2027年にはその資格停止は解除される見通しである。
当のマクエボイ記者は、自身の取材資格剥奪を報告したコラムの中で、問題とされたルクレールに対する言及を「軽い気持ち」で「冗談」だったと弁明。ただその一方で、フェラーリのチーム代表であるフレデリック・バスールが自分のことをFIAに「密告」したと主張。バスール代表のことを罵る言葉を並べた。
なおフェラーリやバスール代表が、FIAによるマクエボイ記者への処分に関与したという証拠は一切ない。
ただこの件は、より大きな問題に発展しつつある。
デイリー・メール紙は、F1の今季最終3戦と記者会見に関する報道を完全にボイコットすると発表。マクエボイ記者に対する処分は「過酷すぎる」「報道の自由に対する前代未聞のとんでもない攻撃」だと非難した。また同紙のスポーツ部門責任者であるクリス・ディーン氏は、マクエボイ記者に対する制裁を即刻解除するように求めている。
またF1の元最高責任者であるバーニー・エクレストンもこの論戦に参加。FIAが下した処置を「全く狂っている」と評した。
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