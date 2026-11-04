F1 メキシコシティGP

ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」

シャルル・ルクレールと妻のアレクサンドラに第一子が誕生した。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/04 23:56

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Charles Leclerc, Ferrari, Alexandra Leclerc

写真：: Jayce Illman / Getty Images

フェラーリのF1ドライバー、シャルル・ルクレールと妻のアレクサンドラ・ルクレール夫妻に、第一子が誕生した。

2026年2月にモナコで結婚式を挙げたこのカップルは、ソーシャルメディアで赤ちゃんの誕生を発表した。ピンクのニットレギンスと白い靴下を履いた赤ちゃんの足の写真を投稿し、「ビアンカ。2026年3月11日」というキャプションを添えた。

ルクレールはメキシコシティで4位に入った後、今週末に開催されるサンパウロGPを前にモナコへ帰国。妻に寄り添った。

ルクレールは最近、ハーパーズ・バザー誌のインタビューで父親になることについて語り、「とても、とても特別なことだ」と述べた後、「本当に楽しみにしている」と付け加えた。

彼は続けてこう述べた。

「レオという息子（愛犬）がすでに一人いる。僕たちは彼を息子だと思っているからだ。だから、二人目の親になれるのは素晴らしいことだろう」

レーストラックを離れた時の優先事項について尋ねられた29歳のルクレールは、「妻やレオ、家族や友人と時間を過ごすこと」と答えた。

「自由な時間がある時は、おそらくこれが一番の優先事項だ。なぜなら、そういう時間はめったにないからだ」

「バランスを取ることはごく自然なことだ。最優先事項は常にコース上での活動であり、ドライバーとして成長できること、そしてチームとしてより良い結果を出せることだからだ。そして、残った時間は自分が楽しめるプロジェクトに費やしている」

この発表は、ファンやF1パドック関係者から大きな反響を呼んだ。「おめでとう。ビアンカ、ようこそこの世界へ」と、ルクレールの元チームメイトであるカルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）は書き、マクラーレンのオスカー・ピアストリは「お二人ともおめでとう！」と付け加えた。

フェラーリも「お二人とも本当におめでとう！ 素晴らしいニュースだ」とコメントし、メルセデスも「ビアンカ、ようこそこの世界へ！ 皆さん、本当におめでとう」と投稿している。

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