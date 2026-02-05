本文へスキップ

F1 Williams launch

元レッドブル代表のホーナー、F1復帰のウワサに反応「戻って来るのは勝利を目指す、適切な機会が訪れた場合だけだ」

クリスチャン・ホーナーは、アルピーヌへの移籍の噂が再燃する中、適切な機会がない限りF1に復帰しないと発言した。

Lydia Mee
編集:
優先ソースとして追加する
Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

写真：: Red Bull Content Pool

　レッドブルの元代表クリスチャン・ホーナーが、F1に復帰するという噂について語った。

　2025年7月にレッドブル・レーシングのCEO兼チーム代表を退任したホーナーのF1復帰を巡る噂はいくつも飛び交っている。最近では、ホーナーはアルピーヌへの投資を熱望する投資家コンソーシアムの一員であると報じられており、それを足がかりにF1に復帰するのではないかと見られていた。

　最近の噂について問われたホーナーは「まあ、今のところグリッド上のほぼ全てのチームに行ってきたからね」とTODAY誌に語った。

「レッドブルを離れてからは、公の場でほとんど何も話していない。私がこのチームやあのチームに行くんじゃないかという憶測が飛び交うのは嬉しいけど、F1ではそういうのが蔓延しているからね」

「私が戻ってくるのは、正しい機会が訪れ、同じ志を持ち、勝利を目指す正しい人々と協力できる時だけだ。ただ参加するだけには興味がない」

Christian Horner, Red Bull Racing

Christian Horner, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

　ホーナーは、チームのオーナーシップを含む役割にのみ興味があると広く報道されている。彼自身も、レッドブル時代とは異なる役割を担いたいと示唆した。

「いいかい、私の役目は終わったと思う」

「もし復帰するなら、この21年間ほどやってきた役割とは少し違うことになるだろう。どうなるか見てみよう」

「このスポーツへの関心は非常に高く、F1に投資したいという素晴らしい人たちもいる。でも私は焦っていない。レッドブルでのキャリアが終わったとしても、素晴らしい活躍を続けてきた。何度も言うが本当にエキサイティングで、最終的に勝てる可能性がある場合にのみ、戻ってくるつもりだ」

