F1
レッドブルは「あまりにも早く昇格させすぎていた」元代表ホーナー、育成ドライバーの扱いに疑問あったと明かす
レッドブルの元チーム代表であるクリスチャン・ホーナーは、チームのセカンドドライバーについて、昇格させるのが早すぎると感じることがあったと明かした。
Rahaan Mazumder
公開日時: 2026/11/18 9:15
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Pierre Gasly, Red Bull Racing
写真：: Charles Coates / Motorsport Images
レッドブル・レーシングのセカンドシートは、長年F1で最もプレッシャーの大きい環境のひとつと見なされてきた。そのチームをかつて率いていたクリスチャン・ホーナーは、ドライバーを昇格させるのが早すぎると感じていたことを明かした。
近年のレッドブルでは、マックス・フェルスタッペンのチームメイトが短期間で変わるという事態を繰り返してきた。ピエール・ガスリー、アレクサンダー・アルボンのふたりの後、セルジオ・ペレスが少し長く続いたものの、その後はリアム・ローソンがわずか2戦、角田裕毅も1年以下でシートを失うことになった。
レッドブルが育成ドライバーに厳しい判断を下す傾向にあるのは周知の事実だが、元チーム代表のホーナーは、世代を代表する才能を持つフェルスタッペンと戦わせるために、ドライバーたちをあまりにも早く厳しい環境に放り込む方針には、度々異論を唱えていたと認めた。
「何人かのドライバーは、あまりにも早い段階で加入した」
ホーナーはHigh Performance podcastでそう語った。
「レッドブル・レーシングに昇格させるスピードについて、私は完全には賛成していなかった。しかし、レッドブル・ジュニアプログラムのドライバーを起用したいという強い意向があった」
ホーナーは、ガスリー、アルボン、ローソンを、十分な準備が整う前にトップチームに急いで昇格させられた若手ドライバーの代表例として挙げている。
ホーナーは、2019年にレッドブルに昇格したガスリーの自信が崩れていく様子を目の当たりにした瞬間を振り返り、特にオーストリアGPとハンガリーGPでは、フェルスタッペンのペースがあまりにも速く、レース中にガスリーを周回遅れにした事例を決定的な瞬間に挙げた。
「彼らがプレッシャーを感じているのは、見ていて明らかだった。ピエールのことはよく覚えている。オーストリアGPとハンガリーGPで、2戦連続して周回遅れにされた。あのレースで彼は完全に打ちのめされてしまったんだ」とホーナーは語った。
そのハンガリーGPの直後、レッドブルはガスリーをシーズン残りの期間、トロロッソ（現在のレーシングブルズ）へ降格させ、代わりにアルボンを昇格させることを急きょ決定した。
ホーナーは、レッドブルの育成システムでは、ドライバーを完全に解雇するのではなく、ジュニアチームに戻すことで、通常は「パラシュート」の役割を果たしていたと指摘した。一方で、そうした環境の厳しい現実について批判することも避けなかった。
ホーナーは、レッドブルの育成システムでは、ドライバーを完全に解雇するのではなく、ジュニアチームに戻すことで、通常は「パラシュート」の役割を果たしていたと指摘した。一方で、そうした環境の厳しい現実について批判することも避けなかった。
「レッドブルがやっていたことは、ある意味で非常に寛大だった。しかし、その実行の仕方はかなり容赦のないものだった」
「つまり注目の的としてもてはやされても、次の瞬間にはそうではなくなってしまう、というような状況だったんだ」
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