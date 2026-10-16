F1

元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」

元レッドブルF1代表のクリスチャン・ホーナーは、トト・ウルフとのライバル関係は、Netflixによって演劇的に描かれたと語った。

Ed Hardy Stuart Codling

公開日時: 2026/10/16 7:33

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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arm wrestle over the trophy on the grid

写真：: Sam Bloxham / Motorsport Images

2025年までF1でレッドブルを率いたクリスチャン・ホーナー。彼はメルセデスのトト・ウルフ代表との関係が、”対立関係”を強調するように描かれたと語った。

2010年から2023年までのF1タイトルは、すべてウルフ率いるメルセデスか、ホーナーが率いたレッドブルのいずれかが獲得した。そのため、両者が激しく対立するのは自然なことだった。

ふたりの対立は、Netflixの人気シリーズ『Drive to Survive（邦題：栄光のグランプリ）』でも度々取り上げられた。グラウンド・エフェクトカーが導入された2022年シーズン序盤、ポーパシングを巡って激しく言い争った場面などは特に印象的だった。

当時はホーナーが「憎まれ役」として描かれるシーンが多かったが、2025年7月にレッドブルを解任されて以降、F1でそうした対立関係はすっかり影を潜めている。後任としてレッドブルのチーム代表に就任したローレン・メキーズが、より外交的な人物であることも一因だ。

最近英国『Autosport』の取材に応じたホーナーは、過去の振る舞いは演劇のように描かれる所があったと語った。

「カメラが初めて現れた頃は、本当にありのままの姿だった」とホーナーは言う。

「ただシーズンを重ねるにつれて、作り込みが強まり、より演劇的なものになっていくのを感じた」

「それでも、私は常に自分自身に正直でいたと思っている。もちろん、彼らはテレビ番組を制作しているわけだから、何時間も何時間も映像を撮影する。そして、最終的には編集の仕方が重要になる」

「編集次第で、誰かを悪役にもヒーローにもできるし、その逆も可能だ。あの番組がこれほど成功したのは、それまで見えなかったライバル関係や個性、ドライバーたちの人間性、そしてさまざまな登場人物の素顔を明らかにしたからだと思う」

Christian Horner

Photo by: Autosport

ホーナーとウルフのライバル関係が最高潮に達したのは2021年だった。初タイトルを目指すレッドブルのマックス・フェルスタッペンと、8度目の王座を狙っていたメルセデスのルイス・ハミルトンが激しく争ったシーズンだ。

「トトは手ごわい競争相手だし、メルセデスは巨大なチームだ」とホーナーは続けた。

「彼らが成し遂げてきた成功があったからこそ、2021年は我々にとってさらに重要なシーズンになった」

「彼は感情的で、競争心が強く、勝利への意欲にあふれている。我々はライバル関係を楽しんでいた。彼が成し遂げてきたことには大きな敬意を抱いているが、どんなスポーツでもライバル関係は必要だと思う」

「いつも全員が親友同士でいられるわけではない。それでは現実を反映していない。少なくとも、メルセデスが敵であるという認識は、チームをひとつにまとめる力になっていた」

「我々はエナジードリンク企業傘下チームとして、彼らに立ち向かい、真っ向から勝負を挑まなければならなかったんだ」

そしてホーナーは、かつてのF1で見られたような、トップ争いを巡る激しいライバル関係が必要だと主張する。

「個人的な感情のもつれに発展しない限り、ライバル関係があるのは良いことだ」

そうホーナーは語った。

「ライバル関係はスポーツを活気づける。それに、チームの中にも勝利への強い情熱が必要だ」

「F1は世界で最も競争が激しく、厳しいスポーツのひとつだ。人々には並外れたことを求め、家族と過ごす時間や自宅での生活にも影響が出るほどの限界に挑ませる。実際、かなり不規則な生活を強いられるスポーツだからね」

「だからこそ、誰がライバルなのかを示すことで、チームを鼓舞するんだ。そして相手の弱点を見つけることができれば、その影響はチーム全体に広がっていくことがわかるはずだ」

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